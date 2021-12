Ende der Welt - Die tägliche Glosse Last Minute statt Novemberfürsten

Was bleibt übrig vom politischen Erbe der Ministerinnen und Minister, die jetzt ihren Platz räumen müssen? Was in einer Legislatur nicht geschafft wurde, konnte in den letzten Tagen kaum wettgemacht werden – oder vielleicht doch? Gibt es Last Minute-Geschenke im politischen Berlin? Vielleicht schon, findet Christian Klos.

Es wechselt und weihnachtet in Berlin. Die neue Bundesregierung ist gerade vereidigt, der neue Kanzler ist in sein Amt eingezogen – die abgewählten und am Ende nur noch „geschäftsführenden“ Ministerinnen und Minister räumen ihre Büros und hinterlassen den Neuen Schreibtisch, Sorgen und jede Menge Aufgaben. Aber manch einer der Ehemaligen ist in den letzten Tagen, auf der Zielgerade seiner Amtszeit quasi, noch eifrig unterwegs gewesen, Gutes zu tun.

Nehmen wir mal Andreas Scheuer - bis Anfang der Woche noch unser Verkehrsminister. Und als solcher hat er vor über einem Jahr eine Mobilfunkinfrastruktur-Gesellschaft, die MIG, gegründet und auf Erkundung geschickt. Böse Zungen nannten diese Gesellschaft „Funklochamt“. Trifft es aber ganz gut, denn sie sollten ja Lücken ausfindig machen, in unserem Mobilfunknetz, und Geplagte und nach Netz Suchende erlösen und wieder an die Mobilfunkwelt des 21. Jahrhunderts anschließen.

Ein Jahr hat die MIG gesucht und erkundet, wo denn ein erstes Förderprojekt stattfinden könnte. Geschlagene 111 Funklöcher haben sie „erkundet“ und jetzt hat der Scheuer Andreas entschieden, wo Projekt 1 stattfinden wird.

Wissen Sie wo? In Scheuers niederbayerischen Heimat Niederbayern, in Wegscheid, Wahlkreis 229 Passau. Also dort, wo sie den Andi seit 2005 immer wieder direkt in den Bundestag gewählt haben. Jetzt freuen sie sich in Wegscheid und die 17 Quadratkilometer sind runter von der Funklochkarte. So sagt man Danke!

Stellen Sie sich mal vor, das würde Schule machen. Zum Schluss nochmal Geschenke an Untergebene und Wähler.

Vielleicht hätte unsere Ex-Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer noch vor dem Großen Zapfenstreich für Angela Merkel unseren Paradesoldatinnen und -soldaten die finsteren, grauen und viel zu großen Mäntel ausgezogen, ersetzt durch was modischeres – natürlich hergestellt in einem Textilunternehmen in Saarbrücken und bitte vor den Bundestagswahlen – dann hätte sie bestimmt noch das Direktmandat in den Bundestag gewonnen, dass ja im Herbst an die SPD ging.

Was würde Horst Seehofer noch verschenken?

Oder Jens Spahn, der eigentlich noch Gesundheitsminister bleiben wollte – was hätte er schenken können? Vielleicht noch einmal Masken aus dem chinesischen Kontingent, dass er Anfang 2020 gekauft hatte. Die Masken waren unbrauchbar, weil fehlerhaft. Damals hatte Spahns Ministerium viel unternommen, diese minderwertigen Dinger an Hartz IV- Empfänger und Obdachlose zu verteilen – die Sache flog aber auf und wurde gestoppt. Wo sind die jetzt eigentlich…?

Lassen wir das und fragen uns lieber, was Horst Seehofer noch verschenken würde. Der jetzt Ex-Innenminister, Ex-Ministerpräsident und Ex-CSU Chef. Horst Seehofer ist bekanntermaßen großer Modell-Eisenbahnfan und freut sich angeblich schon auf Tage im Keller in Ingolstadt, wo er in H0 schrauben, bauen und fahren lassen wird, wie er es will. Immer die Hand am Trafo. Jetzt gleich könnte er einem ein Geschenk machen, das der auch verdient hätte.