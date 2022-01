Ende der Welt Lasst es urknallen!

Große Ereignisse werfen große Schatten voraus – was 2022 betrifft, wagen wir jetzt schon zu sagen: es wird intergalaktisch gut. Wetten dass … Corona von einem schwarzen Loch geschluckt und in eine ferne Galaxie geschleudert wird. Oder auf andere Art zernichtet, erledigt, besiegt, überwunden und dann … wird Paul Mc Cartney erstmal 80 und wenig später zünden wir gleich drei Kanonenschläge auf einmal! Eine Glosse von Norbert Joa.

Vor nicht mal 57 Stunden startete dieses Jahr mit moderatem Knall – andererseits haben die meisten von uns nach den letzten beiden eh einen, dauerhaft in sich. Doch auch addiert ist das nichts im Vergleich zum BIG BANG, an den sich selbst Hochbetagte nur dunkel erinnern – den kosmischen Urknall vor bald 14 Milliarden Jahren. Als Raum und Zeit und Masse und Energie in einem Nadelpunkt steckten, der kein Außerhalb kannte und binnen einer Billionstel Sekunde detonierte – zu dem, was wir heute Weltall nennen und noch immer auseinanderfliegt.

Wer sich das jetzt nicht vorstellen kann, hat noch immer einen Kater oder ist etwas beschränkt. Oder beides, wie in meinem Fall. Und so las ich jüngst gaanz langsam weiter, wie sich Physik-Koryphäen den Anbeginn vorstellen. Eine Professorin meinte – fast schon fußballphilosophisch: nach dem Urknall ist vor dem Urknall. Denn da waren bestimmt schon viele – am Ende implodierte Universen – und es werden noch viele kommen. Gleichsam ein kosmischer Herzschlag in Zeeeitlupe.

Ein anderer Geistesriese setzt auf dauerhafte Urknallzündung samt Stringtheorie. Zitat - wenn man diesem Gedanken folgt, lassen sich unzählige Universen mit jeweils unterschiedlichen Naturgesetzen entwerfen, die sich wie riesige Seifenblasen voneinander entfernen. Ständig und immer neu entstehend - Zitat Ende.

Kosmisch ist da weit und breit nix zu sehen von einem Wort namens Corona

Aber das Schönste bis hierher – haben Sie´s gemerkt?: kosmisch ist da weit und breit nix zu sehen von einem Wort namens Corona. Null und nichtig in Zeit und Raum – intergalaktisch bedeutungslos verschattete es allenfalls ein Siebenmilliardstel seit Anbeginn unserer Zeit und auch nur in unserer Galaxie, einer von tausend Milliarden. Merken Sie, wie befreiend das ist?

Und wahrlich, ich sage: Omikron wird sein das letzte Aufbäumen eines elenden Winzlings – mit rasend schneller Ausbreitung bei mildem Verlauf und bis Ostern sind alle immun und drüber weg und dann steht da auch schon Robbie Williams auf dem Münchner Messegelände oder – Helene Fischer! An der Stange, mit Baby auf dem Rücken.

Und wir drunten, atemlos, in der Nacht, eingekeilt zwischen 150 000 Anderen, Schulter an Schulter. Wie auf all den Sommerfeiern, auf der Wiesn, im Theater, in den Kinos, an den Glühweinständen und dann – ist es auch schon wieder soweit. Raketen, Feuerwirbel, Kanonenschläge, die Urknallen urbi et orbi …