Ende der Welt - Die tägliche Glosse Lass uns mal ins Webb schauen

Fotos aus dem Hinterhof vom Lieben Gott – das macht gerade das James Webb Weltraumteleskop. Und hat dabei einen entscheidenden Vorteil: in der Milchstraße gilt das „Not in my backyard“-Prinzip nirgendwo – außer auf der Erde… . Eine Glosse von Johannes Marchl.

Also, ich sag´ jetzt mal, beim Lieben Gott ist das alles schneller gegangen. Der hat einen Tag gebraucht um den Himmel zu erschaffen. Genauer gesagt den ersten um Licht und Dunkel zu trennen – den könnten Weltallentstehungs-Korinthenkacker vielleicht auch schon dazuzählen und dann eben den zweiten: für das Gewölbe, das er Himmel nannte. Und wir?! Wir – im Sternenstaubmantel der NASA, ESA und kanadischen CSA brauchen fast zwei Jahrzehnte, um ein paar anständige Fotos von Gottes Vorgarten zu machen, von seiner genialen Konstruktion des Milchstraßen-Gewölbes.

Mit dem James Webb Weltraum Teleskop soeben geknipst! Sollte ja zuerst 2007 starten, das James Webb, dann 2011 – geworden ist es schließlich 2021. Ganz zu schweigen von den Kosten.

Beim Lieben Gott ja alles eine Frage der Nächstenliebe, beim James Webb sollen angeblich schon lose Schrauben am Sonnenschutzschild Millionen verschlungen haben – neun Milliarden insgesamt die Kosten, dazu noch der laufende Betrieb, ich schätze mal, das schlägt jede Fotografie von Man Ray im Preis lässigst – die teuersten Fotos der Welt. Aber wenigstens keinerlei Beschwerden von Anwohnern der Milchstraße, wegen Vorbeiflug-Belästigung und Recht am eigenen Bild oder: Kann dieses doofe Teleskop nicht irgendwo in einer anderen Galaxy seine Fotos machen… Das was man abgekürzt Nimby nennt – not in my backyard. Nicht in meinem Hinterhof - Oder in diesem Fall: nicht in meiner Milchstraße.

Das Not in my backyard ist eine Spezialität hier auf Erden

Anderen Orts dieser Milchstraße wird dieses Prinzip allerdings sehr wohl angewandt, nämlich justament da, von wo das James Webb losgeschickt wurde, von der Erde. Das Not in my backyard ist eine Spezialität hier auf Erden, gern genutzt und überall anderes genannt, in Bayern spricht man vom Sankt Florians Prinzip. Hauptsache, es brennt nicht bei einem selber, beim Nachbarn – ja mei… Wird jetzt sicher wieder angewandt in Sachen Brenner Nordzulauf – das ist die Schienenverbindung durch Bayern zum Brenner-Basistunnel.

Da ist nämlich bekannt geworden, dass sich die Bahn für die gelbe Trasse – offiziell Grobtrasse Limone - entschieden hat. Womit der Landkreis Ebersberg sowohl besonders betroffen als auch besonders unzufrieden ist. Landrat Robert Niedergesäß wird diese Entscheidung nicht hinnehmen, hat er schon gesagt.