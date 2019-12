Ende der Welt - Die tägliche Glosse Lang rede die Königin

Normalerweise steigt das ja nur einmal im Jahr, aber heute hält Elisabeth II. ihre zweite Queen's Speech in zwei Monaten. Das Déjà-Vu könnte die ihr nachgesagte Amtsmüdigkeit steigern. Aber wenigstens spricht die Königin nicht in eigenen Worten wie ihr täppischer Sohn Andrew, der sich neulich, befragt zu seiner Rolle im Missbrauchs-Skandal um den US-Geschäftsmann Epstein, in der BBC um Ansehen und Ämter redete. Andrews Bitte, ihn vorerst von allen öffentlichen Aufgaben zu entbinden, kam die Königin noch am gleichen Tag nach, mit für Buckingham Palace ungewöhnlicher Eile.

Natürlich ist Elisabeth II. mit ihrer langen Regentschaft eine routinierte Rednerin und Vortragende. Vorzulesen, was andere verfasst haben, stellt gleichwohl hohe Anforderungen. Wer wüsste das besser als Bayern2 mit seinen vielen ausgezeichneten Sprecherinnen und Sprechern?

Die Queen steht bei der Prozedur, die bei uns schlicht „Regierungserklärung“ heißt, in einem besonderen Spannungsfeld: Am Text darf sie kein Jota ändern, auch wenn es dem notorischen Witzbold Boris Johnson durchaus eingefallen sein könnte, ihr einen Limerick oder einen Zungenbrecher hineinzuschreiben. Die Königin spricht ja zudem von „ihrer“ Regierung, so als sei sie selbst mindestens mit verantwortlich für das, was da kommen wird. Jeder Versprecher würde, ähnlich wie beim Papst, als heimliche Kritik am betreffenden Programmpunkt gedeutet. Allzu neutrale, ja, sterile Haltung setzte die Monarchin aber sofort dem Vorwurf des „Leierns“ aus.

Erinnerungen an die unteren Gymnasiumklassen führen hier Schillers schwankende Gestalt herauf

Erinnerungen an die unteren Gymnasiumklassen führen hier Schillers schwankende Gestalt herauf, der unter dem Einfluss verfaulter Äpfel seine endlosen Balladen verfasst haben soll. Diese nicht zu leiern fiel schwer, vor allem, weil das Auswendiglernen zwangsläufig zum Schnellrepetieren gerät und die einzelnen Wörter bei der x-ten Wiederholung sich komplett ihres Sinnes entledigt haben. So kommt es leicht einmal, bei ähnlich klingenden Zeilen, zu den gefürchteten Abkürzungen im Text, shortcuts, wie´s heute heißt, aber auch zu falsch verstandenen und mithin falsch gesprochenen Wörtern oder Passagen, nach dem bekannten Muster von „brüh´ im Glanze“, was eine berühmte Sängerin einst unserer Nationalhymne verpasste.

Man muss am Text des Bach´schen Weihnachtsoratoriums nicht vieles ändern, um zu finden, was der Regentin über die Reste von Commonwealth und Welfare-State zur richtigen Rede-Einstellung für heute verhilft: „Herrscher des Landes, erhöre das Lallen / lass´ dir die matten Gesänge gefallen, wenn dich dein Premier mit Palmen erhöht! Höre der Herzen frohlockendes Preisen / wenn wir dir itzo die Ehrfurcht erweisen / weil unsere Wohlfahrt befestiget steht!“