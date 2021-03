Ende der Welt - Die tägliche Glosse Lang lebe die Schnecke

Die einen wissen es von der Service-Hotline, die anderen von Albert Einstein: Die Zeit ist relativ, vergeht also unterschiedlich schnell. Wenn in München schon Feierabend ist, stehen sie in Berlin ja oft erst auf, jedenfalls dort, wo die Schwerkraft besonders groß ist, also rund um die Universitäten. Wenn Sie die genaue Formel dafür wissen wollen, müssen Sie entweder Physik studieren oder mal eine Nacht durchmachen – aber Achtung, in beiden Fällen sehen Sie deutlich älter aus als vorher. Und da hilft es auch gar nichts, im Fundbüro anzurufen, denn aus der Zeit, die Sie verloren haben, hat Jens Spahn längst Pressekonferenzen gemacht.

Der ist ja immer auf der Suche nach ein paar herrenlosen Minuten Geduld. Jetzt wissen Sie immerhin, warum Sie schon länger das komische Gefühl haben, dass er mit seinen Auftritten Ihre Zeit verschwendet. Angela Merkel als studierte Physikerin fährt dagegen einfach zwei Mal um den Block, wenn sie wieder mal irgendeinen Lockdown verlängern will, denn sie weiß natürlich aus der Relativitätstheorie, dass jemand, der sich schneller bewegt, langsamer einen Parkplatz findet. Wenn Sie das nicht glauben, haben Sie entweder Einstein nicht richtig verstanden oder noch nie eine Uhr getragen.

Die kommen ja gern aus der Schweiz und dort haben sie neulich mal wieder drauf geschaut und festgestellt, dass es für Selbstkritik noch zu früh, für Selbstlob aber noch nicht zu spät ist. Und deshalb hat uns die „Neue Zürcher Zeitung“ empfohlen, wir mögen doch bitte den stolzen Adler in unserem Wappen durch eine Schnecke ersetzen. Natürlich eine hämische Anspielung darauf, dass sich in unseren Impfzentren weniger bewegt als im „Tatort“ aus Zürich. Wenn der läuft, schütteln ja nicht wenige Zuschauer schon nach zehn Minuten ihre Sanduhr, um zu kontrollieren, ob die Ermittlungen ins Stocken geraten sind oder die Welt drum herum.

Es dauert halt, bis die Gesamtbevölkerung in Risikogruppe 1 hineingewachsen ist

Nun wissen wir alle, dass in Deutschland ziemlich langsam geimpft wird. Es dauert halt, bis die Gesamtbevölkerung in Risikogruppe 1 hineingewachsen ist, also das 80. Lebensjahr vollendet hat. Jens Spahn hat ja schon versucht, die Gregorianische Kalenderreform rückgängig zu machen und alle Impftermine nach der Gründung der Stadt Rom zu berechnen, was uns 753 Jahre Vorsprung eingebracht hätte, aber Angela Merkel wollte die Pandemie halt unbedingt noch in ihrer Amtszeit in den Griff bekommen.