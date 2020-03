Ende der Welt - Die tägliche Glosse Lagerkoller

Liebes Tagebuch! Seit zwei Tagen sind wir jetzt zuhause. Ich habe angefangen, unsere Erlebnisse aufzuschreiben. Wird bestimmt ganz lustig, wenn wir das in zehn Jahren lesen. Lena-Sophie und Moritz finden es total spannend und freuen sich auf viele lustige Spiele. Und wir können endlich mal richtig durchputzen. Bärchen meint, wir sollen die Zeit nutzen, um mal wieder als Familie was zu machen. Zum Glück haben wir noch 20 Packungen Klopapier gekauft.

Tag 5: Die Putzmittel-Allergie lässt langsam nach. Die roten Beulen an den Händen sind jetzt auch schon viel kleiner geworden. Lena-Sophie hat zum fünften Mal hintereinander beim Siedler-Spiel verloren und vor lauter Wut die Hälfte der Spiel-Steinchen verschluckt. Die Kinder spielen stattdessen „Mumie“ – naja, genug Klopapier haben wir ja…

Tag 10: Oma und Opa haben uns heute besucht. Sie sind mit ihren E-Bikes vorbeigekommen. Zwei Stunden haben sie an unsere Tür geklopft. Wir haben sie aber nicht reingelassen, weil es doch heißt, dass man sich von Risikogruppen fernhalten soll. Am Telefon haben sie noch gelacht und gesagt, sie hätten keine Angst. Der autofreie Sonntag 1973 sei viel schlimmer gewesen – und den hätten sie schließlich auch überlebt, wenn auch nur knapp.

Tag 12: Krusemanns von gegenüber haben angefangen, von ihrem Balkon herunter zu singen. In Italien machen sie das auch. Nur die Musikauswahl geht uns langsam auf den Wecker: „Davon geht die Welt nicht unter“ und „Tausend mal berührt“….Bärchen hat was Interessantes auf Esoterik-apokalypse.de gelesen: Der beste Corona-Schutz ist ein selbstgebauter Pyramidenhut aus hölzernen Essstäbchen und in Eigenurin getränkten Klopapierbahnen. Mal ausprobieren – was hilft, hat schließlich recht…und Klopapier haben wir ja noch.

Tag 18: Ich mache mir Sorgen um Lena-Sophie. Nachts wacht sie alle zwei Stunden schreiend auf, weil sie im Traum von einer riesigen orangen Maus und einem Blauen Elefanten verfolgt wird, die ihr zeigen wollen, wie eine Atemmaske hergestellt wird. Vielleicht sollten wir wieder mehr Telekolleg schauen. Bärchen wirkt sonderbar aggressiv – sie regt sich fürchterlich darüber auf, dass mein Augenlied beim ausatmen so komisch zuckt.

Tag 23: Krusemanns sind gerade von ihrem spontanen Kurzurlaub mit dem Camper zurückgekommen. Verräter!

Tag 31: Unsere Vorräte sind fast aufgebraucht: Berglinsen und Quinoa sind ausgegangen. Wir können zwar zum Bio-Supermarkt um die Ecke gehen und einkaufen – aber das wäre ja inkonsequent und unsolidarisch. Wir müssen doch schließlich zusammenhalten – das meint mein neuer Freund Rolli auch. Bärchen versteht mich nicht. Ich soll endlich aufhören, mit dem Klopapier zu sprechen.