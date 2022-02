Ende der Welt - Die tägliche Glosse Kunst-Verbesserer

Es gibt Künstler, die werden nicht als solche erkannt. Sie leben undercover, sind getarnt als Steuerfachangestellte, als Lokführer – oder Museumswärter. So ist die Welt blind für einen neuen Stern am Himmel der Performancekunst, der als einfacher Museumswärter ganz plötzlich auf der Bildfläche erschienen ist. Als Angestellter einer Sicherheitsfirma, die im Jelzin-Center in Jekaterinenburg die dort ausgestellten Gemälde zu bewachen beauftragt wurde.

Die Darstellung in den Medien ist einheitlich ignorant gegenüber seiner Kunst: „The Art Newspaper Russia“ begründete das Narrativ vom gelangweilten, einfach gestrickten Museumswärter, der bereits seinen ersten Arbeitstag so tröge findet, dass er ausgerechnet einen Kugelschreiber zückt, um zwei der „Drei Figuren“ aus dem Gemälde von Anna Leporskaja Augen aufzumalen. Überaus erstaunlich, dass kein Kunstkritiker die Leistung dieses Museumswärters in eine Reihe zu stellen vermag mit Joseph Beuys – wir erinnern uns an sein eindringliches Credo, dass jeder ein Künstler sei.

Die Entwertung von Kunst durch den Künstler selbst als Protest gegen einen aufgeblasenen Kunstmarkt

Nicht den Bogen zu spannen vermag hin zum Gegenwartskünstler Banksy, der sein eigenes Kunstwerk zerschredderte, nachdem es just für 1,2 Millionen Euro auf einer Auktion ersteigert worden war. Die Entwertung von Kunst durch den Künstler selbst als Protest gegen einen aufgeblasenen Kunstmarkt. Ein performativer Akt gegen die Käuflichkeit von Kunst.

In diese Tradition stellt sich nun besagter Museumswärter, in dem er mit einem Kugelschreiber, Symbol einer bürokratisierten, kapitalistischen Welt, der Kunst auf den Leib rückt. Er malt einem blinden Gesicht Augen auf. Dass er es dennoch nicht schafft, den Kunstkritikern dieser Welt die Augen zu öffnen, symptomatisch für die Notwendigkeit seiner Aktion. Ausgerechnet Museumsbesucher müssen das Museum darauf hinweisen, dass sich am Originalbild etwas verändert hat. Das Museum selbst ist blind geworden für die eigene Kunst. Entlarvender hätte die Performance-Aktion des Museumswärters nicht sein können.