Ende der Welt - Die tägliche Glosse Kulturerbe Skat

Was dem Esten seine Rauchsauna, dem Inder das Sanskrit-Theater und dem Franzosen die Gastronomie bedeutet – das ist für den Deutschen Skat. Noch deutscher als Bier. Warum dem so ist – Katharina Hübel in unserer Glosse.

Estland hat die Rauchsauna. Ecuador den traditionell gewebten Toquilla-Strohhut. Indien das Sanskrit-Theater. Und Deutschland? Chormusik, Brotkultur, Falknerei, Genossenschaften – und: das Skatspiel. Typisch deutsch also, deutscher als das Bier und mehr als nur Klischee: per Amtsstempel dem Deutschen zugeordnet: so genanntes immaterielles Kulturerbe, von menschlichem Wissen und Können getragen, von Generation zu Generation weitergegeben.

Skat – die offizielle kulturelle Ausdrucksform der Deutschen. Wer nicht kartelt, dem wird der Zugang zur hiesigen Seele auf ewig verschlossen bleiben. Der wird nicht verstehen können, weshalb derzeit in einem kleinen Kurort im niederbayerischen Bäderdreieck hunderte von Menschen zusammenkommen, um eine Woche lang Schulter an Schulter dicht gedrängt an langen Tischreihen zu sitzen. Im Werbeclip auf Youtube: Jede Menge graue Haare, Dauerwellen, Doppelkinne und Bierbäuche. Es ist das größte internationale Wochen-Skatturnier – im Las Vegas Bayerns, dem bunt schillernden Thermalörtchen Bad Füssing – wie der schrägen Fantasie eines Rentners entsprungen, der sich zu lange von Spezialdüsen im heißen Schwefel-Gas-Becken hat traktieren lassen.

Schon alleine dies: Obwohl es keinen Wikipedia-Eintrag gibt – existiert dieses Festival. Skat ist einfach etwas ganz Reales, das sich noch den virtuellen Absonderlichkeiten dieser Welt entzieht. Skat ist bei den Menschen. Bei denen aus Eitlöd, Pimsöd, Schöchlöd, Voglöd, Zieglöd, Schieferöd, Dürnöd, ach was – aus mindestens allen 40 Ortsteilen Bad Füssings und über seine Grenzen hinaus. Sie kommen aus ganz Deutschland – mit dem Zug nach München und dann zweieinhalb Stunden mit dem Überlandbus direkt nach Bad Füssing. Ausgerechnet nach Bayern, eigentlich dem Land des Schafkopfens. Doch hier wird immaterielles Kulturerbe hochgehalten, hier wird Skat gespielt.

Verständigungsschwierigkeiten werden die angereisten Turnierspieler nicht haben

Verständigungsschwierigkeiten werden die angereisten Turnierspieler nicht haben – Reizen, Überreizen, mit oder ohne Spitzen, Ramschen… die Skatspieler verständigen sich sowieso in ihrer eigenen Fachsprache: „Der Geber übernimmt die Aufgabe des Hörens und des Sagens“. Wunderbare Sätze – ein Gedicht. Skat wäre kein deutsches Spiel, wenn es anders wäre. Auch lassen sich die Spielregeln natürlich nicht in drei Sätzen zusammenfassen. Am besten man hat zusätzlich zur Linguistik noch höhere Mathematik studiert. Der perfekt vorbereitete Skatspieler hat nämlich immer seine Formelsammlung parat, um blitzschnell den Reizwert zu errechnen, so schnell kann der Gegner gar nicht seinen Pullunder zurechtzuppeln: „Mit zwei Spiel drei, mal Pique ist gleich dreiunddreißig“. Ist doch logisch. Sonst braucht man gar nicht erst anzufangen.

Für das Volk der Dichter und Denker ist Skat einfach wie maßgeschneidert. „…und ach, Juristerei studiert…“ Natürlich. Das rundet die Deutschheit dieses Spiels einfach perfekt ab: Was wäre ein deutsches Spiel, wenn es nicht den Internationalen Skatgerichtshof gäbe? Ein eigenes Gremium zur Überwachung der internationalen Skatordnung mit Sitz im Hotel am Roßplan in Altenburg.