Ende der Welt - Die tägliche Glosse Kühlschrank

Man muss sich die angespannte Lage in unserem Kühlschrank so vorstellen, wie die überschaubare Gastfreundschaft an vielen Oktoberfest-Tischen, Sie wissen schon, dieses Volksfest das es mal gab. So, wie dort jede schüchterne Frage nach Platz mit einem "sind alle am Klo" ablehnend beschieden wird, fühlten sich auch die zwei Becher Schlagsahne, die ich jüngst nach ihrem Einkauf einsortieren wollte: Nach langer Suche fand ich eine Lücke in der obersten, mit antiken Lebensmittel vollbesetzten Ebene, schob "Erdbeer 2019" zur Seite, doch die Gewürzgurken muckten gegen den Umbauplan auf: Sie sind auf dem kalten Glas inmitten einer Schicht von ausgetretenem Weißwurstsenf festgebacken. Resigniert schob ich die Sahnebecher ins Gemüsefach, in dem üblicherweise die Dauerparker "Ingwer", "Rote Beete" und "Lauch" ebenfalls nur widerwillig Platz machen.