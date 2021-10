Ende der Welt - Die tägliche Glosse Kuckucksuhren

Die anderen sind die, die mit den Weihnachtseinkäufen Ende Oktober anfangen und mir – also speziell mir - gerne davon erzählen. So wie letztes Jahr. „Du Astrid“, sagte die eine Kollegin triumphierend, „also ich war ja gestern in der Stadt und habe schon alle Geschenke für Weihnachten gekauft. Total super, ach ich bin ja so erleichtert.“ In ihren Augen blitzte der Stolz mit einem kleinen Funken Gehässigkeit auf. „Weil weißt du, dann ist die Vorweihnachtszeit halt so entspannt, weil ich habe ja schon alles erledigt. Und du?“ Boaahh. So einen Hals kriege ich da, hatte die ein Glück, dass gerade da das Telefon klingelte. Vermutlich hätte sie mir sonst noch erzählt, dass sie am Wochenende mit ihren Kindern natürlich selber Plätzchen backt. Das macht Laune.