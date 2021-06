Ende der Welt - Die tägliche Glosse Krypto-Ökonomie

In einem britischen Industriegebiet vermutet die Polizei eine illegale Hanffarm. Aber der immense Stromverbrauch diente in Wahrheit nur dem Schürfen von Kryptowährungen. Roland Söker sortiert verwirrende Nachrichten über Bitcoin & Co.

Von: Roland Söker