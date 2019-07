Ende der Welt - Die tägliche Glosse Krokodil auf Crystal Meth

Neulich haben die Cops in Loretto, Tennessee die Bude eines Dealers gestürmt. Andy Perry war gerade dabei, seinen Stoff die Toilette hinunterzuspülen. Darauf facebookte die Polizei die Bitte: „Leute, spült eure Drogen nicht in die Kanalisation. Wir kriegen Crystal-Meth auch in den Kläranlagen nicht zu hundert Prozent wieder aus dem Wasser raus. Für Enten und andere Wasservögel in der Umgebung reicht´s für längere Trips. Aber stellt euch vor, das Zeug würde die Alligatoren im Tennessee-Fluss erreichen…“

Wie die lokale Polizei schmunzelnd hinzufügte, ist das Beispiel mit den Krokodilen nur „mehr oder weniger ernst“ gemeint gewesen. Dealer tun ja normalerweise auch alles andere als ihre verheerende Ware zu vernichten. Wie die Süchtigen auch. Leider. Andererseits ist Umwelt- und Naturschutz wichtig, und auch im Handel mit illegalen Drogen unbedingt zu beachten. Und dass das Teufelszeug Crystal-Meth noch die trägsten Tierchen wild machen kann, zeigt der Fall einer Schlange in Australien: Sie wurde im vergangenen Jahr beschlagnahmt, und war als eine Art Wachhund in einem Drogenlabor gehalten worden. Die Schlange verhielt sich völlig python-untypisch, war also angriffslustig und unberechenbar. Laut tierärztlicher Diagnose drogensüchtig, musste das arme Tier sieben Monate lang eine Entzugsbehandlung durchlaufen. Sieben Monate, wahrscheinlich „cold turkey“, also kalter Entzug, in dem Fall wörtlich genommen, die Schlange bekommt nur kalten Truthahn.

Alligatoren: Sie scheinen beinahe zu verschimmeln in stundenlanger Erstarrung

Erst im Juni hatte in Athens, Alabama das Drogendepartment eine Hausdurchsuchung bei einem Dealer veranstaltet. Die Behörde war zuvor gewarnt worden: In der Wohnung befinde sich ein Kampf-Eichhörnchen. Das fanden die Beamten auch tatsächlich vor. Der flüchtige Halter hatte das Tier mit Crystal-Meth abgerichtet. Da aber keine sichere Methode existiere, ein Eichhörnchen – deren Haltung der Bundesstaat Alabama generell untersagt – auf Drogen zu testen, setzten die Beamten das Tier frei. Eichhörnchen sind dabei, auch in der Abstinenz, wilde Nesträuber, die weder Gelege noch Jungvögel verschonen, und von außen betrachtet, in ihren abgehackt-hektischen Bewegungen und ihrem starren Blick ohnedies stets ein wenig verdächtig wirken.

Anders Alligatoren: Sie scheinen beinahe zu verschimmeln in stundenlanger Erstarrung, und oft ragt nichts von ihnen aus dem Wasser heraus als die geduldig wartenden Augen. Wenn eines Tages im Tennessee River ein Alligator gesichtet wird, der seine rotunterlaufenen Augen mit einer mafiamäßigen Sonnenbrille abschirmt, wissen wir, es ist so weit. Bis dahin gilt natürlich: See you later, alligator!