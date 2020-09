Ende der Welt Krimi

Ich denke, es würde Ihr gefallen, dass wir Ihr Leben wie einen Krimi und als detektivisches Suchspiel erzählen.

Geboren in Sichtweite des Ärmelkanals, an einem 15. September. Da sind die Eltern noch reich, was untreue Vermögensverwalter aber ändern werden. Bis ins Teenageralter wird sie von den Eltern zuhause unterrichtet – der Vater stirbt, da ist sie 11. Beginnt später ein Musikstudium in Paris, arbeitet unterm ersten Weltkrieg als Krankenschwester und Apothekengehilfin und merkt sich dabei allerlei über Gifte und sehr spezielle Substanzen. Heiratet einen Luftwaffenoffizier, bekommt mit 29 eine Tochter und schreibt im Jahr darauf ihren ersten Kriminalroman. Die Hauptfigur, ein Detektiv, ist klein, dandyhaft und hat die Initialen HP.

Hätte Sie mal einen echten auf ihren Mann angesetzt – oder dessen Golfpartnerin. Nun – nach heftigem Streit an einem Dezembertag 1926 wird ihr Wagen verlassen an einem See gefunden. Wir zeigen an dieser Stelle ein Foto der Vermissten … hier … und zitieren die damalige Suchmeldung der Polizei: „Vermisst wird …XY … Alter 36, Größe 1,69 - Haarfarbe rot, graue Augen, Hautfarbe hell, gut gebaut. Sie trägt einen grauen Rock mit Seidenstrümpfen, grünen Pullover, einen kleinen grünen Hut aus Velours. … und so weiter.

Nach zehn Tagen findet man unsere gesuchte Schriftstellerin in einem Hotel, wo sie unter dem Namen der Geliebten ihres Mannes eingecheckt hatte. Zeitlebens wird sie sich nicht äußern über diese Zeit.

Die Ehe wird geschieden, sie reist mit dem Orient Express nach Bagdad und lernt dort bei Ausgrabungen einen jungen Archäologen kennen …. punkt punkt punkt … Die Hochzeit ist nur Tage vor Ihrem Vierzigsten – und er ist 26. Beide geben aber ein falsches Alter an, um den Unterschied zu kaschieren.

1930 hat eine schrullig-liebenswerte, ältere Detektivin ihren ersten Auftritt

Whatever - diesmal hält es bis zum Tod und noch im Hochzeitsjahr 1930 hat eine schrullig-liebenswerte, ältere Detektivin ihren ersten Auftritt - Initialen: MM. Gemeinsam mit HP sorgt sie für nahezu zwei Milliarden verkaufte Kriminalromane. Heute wäre beider Schöpferin 130 geworden.

Wir verneigen uns – gemeinsam mit Hercule Poirot und Miss Marple – handeln nahezu kriminell gegen die Gepflogenheiten an dieser Stelle und sagen ganz im Ernst: Danke, Glückwunsch und Hochachtung – Agatha Christie!