Ende der Welt - Die tägliche Glosse Kreativitätsschub

Zuerst die gute Nachricht: Forscher der Universität Chicago haben herausgefunden, dass die meisten Menschen eine kreative Phase haben. Jetzt die schlechte: Sie kommt in der Regel nur einmal im Leben und dauert nur vier bis fünf Jahre.

Eine ziemlich kurze Zeitspanne voller neuer Ideen und schöpferischer Kraft, die Angela Merkel offenbar lieber rein privat nutzen will. Hoffentlich liegt der Pinsel für die Hinterzimmer-Glasmalerei bereit, wenn sie der Schaffenstrieb überkommt. Alternativ kann sie im Ruhestand ja Schattenrisse schneiden, die CDU freut sich bestimmt, auch wenn Merkel ihr überhaupt nicht ähnlichsieht.

Tragisch ist natürlich, wenn der Kreativitätsschub ausgerechnet dann kommt, wenn die Wahl vorbei ist, wofür Armin Laschet das beste Beispiel ist. Er hat seit Sonntag lauter Ideen, auf die kein anderer gekommen wäre. Wenn das tatsächlich fünf Jahre anhält, reicht das für eine Neuverfilmung des aktuellen James Bonds, allerdings unter dem abgewandelten Titel „Keine Zeit zu erben“.

Wichtig für alle Betroffenen ist natürlich, dass die gesamte schöpferische Phase nicht für Ausreden draufgeht, damit lassen sich zwar auch Bücher schreiben, aber Franziska Giffey und Annalena Baerbock haben ja vorgemacht, dass die dann eher einfallsgrubenreich als gedankensatt sind.

Leider haben die Forscher aus Chicago nicht dazugeschrieben, woran wir erkennen können, dass uns die Inspiration überkommt. Ist es der Moment, in dem wir plötzlich alles in Frage stellen, wie Markus Söder, oder ein Anfall von tiefer innerer Selbstversenkung wie bei Robert Habeck? Wäre ja schlimm, wenn uns der Gestaltungswille packt und wir sind erst zwanzig Minuten später Vizekanzler. Dann gehen von den versprochenen vier Jahren Kreativität glatt einige Tropfen Erleuchtung verloren, und die können auf Twitter viel Schaden anrichten.

Eine echte Herausforderung ist es zweifellos, nach dem so schnell verfliegenden Schaffensrausch nicht nur aufzuwachen, sondern einigermaßen geradeaus zu gehen, obwohl die einzige Orientierung, die nach dem Ende aller Ideen noch bleibt, der G7-Gipfel ist. Aber selbst den sieht Olaf Scholz wegen der vielen Rauchschwaden nur verschwommen. Also hält er sich lieber an den Zebrastreifen hinter der Ampel.

Politiker leben ja überhaupt ständig in der Angst, dass sie ihre Eingebungen ausgerechnet dann bekommen, wenn sie gerade in der Opposition sind. Die bayerische SPD zum Beispiel leidet bis heute darunter, dass sie mal wusste, wie alles genau geht, der Wähler zu der Zeit aber im Urlaub war. Das ist dann ungefähr so, als ob ein Tenor seine Arie genau in dem Moment beginnen will, in dem die Sprinkleranlage losgeht. Was bleibt, ist ein Wasserschaden. Die Kreativität hält sich halt weder an Öffnungszeiten, noch Feiertagsverbote.