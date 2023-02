Ende der Welt - Die tägliche Glosse Kometen und andere Erscheinungen

Haben Sie es heute Nacht wieder gespürt, diese Nähe aus der Distanz? Diese Erscheinung aus einer wahrlich anderen Welt, die uns mit seinem grünlichen Schweif nahe kommt. Die Rede ist von einem alten Gesellen, der uns hin und wieder einen Besuch abstattet. Gemeint ist der Komet mit dem sehr wissenschaftlichen Namen C Schrägstrich 20 22 E3. Er ist ein Überlebenskünstler und Scheinriese. Er entstand, als alles entstand und machte sich mit ein paar Steinbrocken auf den Weg durch die unendlichen Weiten unseres Sonnensystems.

Scheinriese ist der Komet, weil er selbst von kleinem Wuchse, aber eine Schleppe mit sich führt, die rund 50.000 Kilometer umfasst und vor allem aus Gasen und kleinen Teilchen besteht. Er ist ein unbekannter Bekannter, der alle 50.000 Jahre mal auftaucht. Das ist alles sehr seltsam. Wir können ihn mit bloßem Auge sehen. Dieses Vergnügen hatten zuletzt die Neandertaler in der Steinzeit. Oder war es gar kein Vergnügen, hatten sie vielleicht Angst? Dachten sie möglicherweise an ein Gespenst, das sie Nacht für Nacht heimsucht? Doch auch wir werden von Gespenstern heimgesucht, auch wenn wir diesen Kometen nüchtern C Schrägstrich 20 22 E3 nennen. Wir wissen ja, der kommt uns besuchen, aber kommt uns nicht zu nahe, maximal 42 Millionen Kilometer, also alles im grünen Schweifbereich. Zu weit, um Angst zu bekommen und doch nahe genug, um zu gucken.

Anders sieht es in der Politik aus

Anders sieht es in der Politik aus, wo die Verhältnisse von Nähe und Distanz jeden Tag aufs Neue ausgehandelt werden. Manch ein Komet kommt da schon in gefährliche Nähe. So geschehen, als Christian Lindner als FDP-Parteichef die Idee der Wehrexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann aus der eigenen Partei niederbügelte, die die allgemeine Wehrpflicht befürwortete. Das sei eine Gespensterdiskussion. Meint er damit die Wehrpflicht als Relikt aus dem Neandertal oder will er der sehr bekannten Nicht-Ministerin den Schweif abschlagen, um sie als Scheinriesin zu enttarnen? Wir wissen es nicht, momentan jedenfalls.