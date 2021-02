Ende der Welt - Die tägliche Glosse Körpernahe Dienstleistungen

Also wenn Ihnen der Kellner den Kaffee über die Hose schüttet, dann wäre das natürlich eine körpernahe Dienstleistung, aber so, wie es aussieht, bleiben die Restaurants trotzdem geschlossen. Die Sache ist Markus Söder einfach zu heiß. Also dürfen nächste Woche erst mal nur die Friseure, Fußpfleger und Nagelstudios öffnen, wenigstens da hat das bayerische Kabinett also mal ein Hühnerauge zugedrückt. Das Problem dabei: Manche haben sich in der Pandemie inzwischen eine so dicke Hornhaut zugelegt, dass körpernahe Dienstleistungen gar nicht mehr in Frage kommen, weil sie einfach nicht mehr durchdringen.