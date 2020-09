Ende der Welt - Die tägliche Glosse Koa-Wiesn-Bier

Manfred, das aktuelle Hoch dauert an, nicht nur heute, sondern wahrscheinlich die nächsten beiden Wochen. Wie aus Hohn und Spott schickt Petrus ausgerechnet heuer genau jenes Wetter, bei dem Dirndl und kurze Lederhosen die einzige wahre Kleidungsform darstellen, aber: Koa-Wiesn, sogar der „Koa-Wiesn“-Krug ist schon ausverkauft und was können die zig Tausenden tun, für die jetzt die fünfte Jahres-zeit ausfällt. Eine Glosse von Georg Bayerle.

Und jetzt die Wetteraussichten: Manfred, das aktuelle Hoch dauert an, es bleibt spätsommerlich warm und sonnig, nicht nur heute, sondern auch die nächsten Tage und wahrscheinlich die nächsten beiden Wochen, bis zum letzten Wiesntag am 4.Oktober. Was für ein Wiesn-Wetter! Der Einzug der Wirte morgen, der Trachten- und Schützenumzug am Sonntag – schnaubende Rösser und buntes Volk im Sonnenschein. Die Schankgärten gefüllt, die Fahrgeschäfte im Dauerbetrieb – achachach, ein Traum wäre es gewesen und wird es bleiben.

Hätte nur Tief Undine die Kraft, um sich aus dem Süden über die Alpen zu drehen und mit einem gehörigen Temperatursturz zwei Wochen lang Regen und Schnee auf die Alpennordseite zu schaufeln – es wäre umso Vieles leichter! – Aber so: wie aus Hohn und Spott schickt Petrus ausgerechnet heuer genau jenes Wetter, bei dem Dirndl und kurze Lederhosen die einzige wahre Kleidungsform darstellen und der Biergenuss zum alle Sinne betörenden Ereignis wird; wenn der laue Herbstwind verlockende Aromen um die Nase bläst und die Sonnenwärme immer neuen Durst erweckt.

Da treiben die Braumeister die Würze in den frischen Wiesn-Stoff – achja, würden sie halt ihr pasteurisiertes Allerweltszeugs ausschenken wie immer, es wäre halb so schlimm. Aber nein, das Koa-Wiesn-Bier gibt es schon. Also, verzweifelt hingewandert zur Theresienwiese und sich gefühlt wie Caspar David Friedrichs „Wanderer über dem Nebelmeer“, verloren in aufgewühlter Einsamkeit statt in saufverbrüderter Bier-Seligkeit.

Der Bayer, lakonisch, schicksalsergeben und pragmatisch, wenn’s drauf ankommt, braucht nur acht Buchstaben, um das Elend abzuhaken: „Koa Wiesn!“. Ha, aber drin, in der Seele, da brodelt’s. Aber was können all die zig Tausenden tun, für die diese fünfte Jahreszeit so dazugehört wie Weihnachten und Ostern zusammen? Sie einfach ausfallen lassen? Und nicht tage- und wochenlang von dieser wärmenden, lärmenden Aufwallung zu schwärmen? Wenn der Verstand für ein paar Abende mit dem Alltagsgewand am Kleiderständer aufgehängt wird und mit dem Pseudo-Trachtengwand die Pforten zur Ausgelassenheit aufgehen? Keine ausgeknockten Italiener, Australier und Amerikaner – weiblich wie männlich; kein Gespräch über Dirndl-Formen und knackige Lederhosenhintern.

Der „Koa-Wiesn-Krug“ ist schon ausverkauft, es wird einen ‚Koa-Wiesn-Hit‘ geben, eine Spendenaktion ist angelaufen und Dutzende Gastronomen versuchen sich an sonstigen Ersatzhandlungen. Oder aber: diese geschenkten Tage genießen, Freundinnen, Freunde oder vielleicht auch Fremde treffen und merken, dass es auch mal ohne geht und die Wiesn wie so vieles andere auch zu den schönen Nebensachen der Welt gehört – wobei: das ist die schönste!

Und dann entdecken wir die Wiesn nächstes Jahr ganz neu. Aber morgen um 12, zur Anstich-Zeit, leise eine Träne verdrücken und im Biergarten ein Wiesnbier süffeln. Geht scho irgendwie.