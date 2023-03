Ende der Welt - Die tägliche Glosse Klinsi - Ein Schwabe in Südkorea

Ich hätte ja eine Sportwette abgeschlossen, dass er als Schwabe in Hanoi landet. Ok, in diesen woken Tagen ist so ein Scherz ein Eigentor. Streiche also Hanoi und setze Seoul, Südkorea. Dahin verschlägt es unseren Soulbrother Klinsi die nächsten dreieinhalb Jahre. Ob der gelernte Bäcker dort kleine Brötchen backt? – Schwer zu sagen, denn erstens sind die Koreaner sparsam mit den Zahlen und zweitens sollte man sich vor Häme hüten: schließlich wechselt Klinsi von einem Fußballzwerg zum anderen – von Deutschland nach Südkorea. Dessen Nationalkader ist immerhin fast so wertvoll wie … Mbappe – also alle 26 Spieler zusammen.

Was sprach nun also für dieses schöne, ferne Land? Sicher nicht eine der höchsten Selbstmordraten weltweit, und auch nicht die weltweit niedrigste Geburtenquote – an der soll und kann Klinsi nichts mehr ändern, schließlich wird er nächstes Jahr 60. Aber … und vielleicht ist es das: Südkorea hat die weltweit höchste Lebenserwartung. Drum gibt’s Gerüchte, dass als Berater gleich noch mitkommen: der Maier Sepp, der Kaiser, Berti und der Günter … Netzer. Alle werden sie bald 80 und könnten in Seoul vielleicht mehr Nachspielzeit rausholen. So südlich wie Palermo, das ist gut für morschen Knochen und ab und an eine Schalte zum neuen Sportdirektor unserer Nationalmannschaft, diesem Jungspund, nicht mal 70: es gibt nur einen Rudi Völler. Einst bespuckt von einem Holländer, dessen Name nicht mehr genannt werden soll, neulich, Sommer 90. Wir schweifen ab. Egal.

Nicht Null zu Fünf, sondern Null zu Eins

Sie waren einfach herrlich, die alten Zeiten. Als Messi noch nicht siebenmal Weltfußballer war, als Rudi Völler noch Tante Käthe hieß, als Klinsi aus Göppingen zuletzt bei einem kalifornischen Viertligisten spielte, mit 39 – unter dem Pseudonym Jay Goppingen. Seine anderen Spitznamen waren: La Pantegana bionda – die blonde Ratte, Italiener trauen sich was. Oder Flipper – so nannten ihn die Bayern Fans, weil ihm die Bälle so oft wegsprangen. Später, als Trainer der Bayern führte Klinsi die Mannschaft zeitweise auf Platz elf – dafür liebte ihn Rest Fußballdeutschland. Das letzte Spiel gegen Schalke ging verloren. Nicht Null zu Fünf, sondern Null zu Eins. Da haben die Schalker den Klinsi Diver gemacht – im Torjubel Kopf voraus übern Rasen gleiten.