Ende der Welt - Die tägliche Glosse Klingelingeling

Klingeln - egal, ob Türklingeln, Fahrradklingeln oder im Wecker - sind so wichtig im Leben. Das merkt man erst, wenn sie nicht mehr funktionieren. Haben Sie schon mal 14 Tage auf ein Paket gewartet, weil die Türklingel kaputt war und Sie den Paketboten einfach nicht gehört haben? Schule ohne Klingeln: Undenkbar. Theater auch. Und Fraktionssitzungen. Und Kirche ohne Glocken, also große Klingeln? Genau. Ohne Klingel kein Leben… Eine Glosse von Uwe Pagels.

Sie ist kaputt – einfach kaputt. Kein Summen mehr oder Bimmeln, nur Krächzen, wenn überhaupt. Die Klingelanlage im Haus streikt. Kein Türöffner, keine Gegensprechanlage nach dem Motto: wer da? Nur Rauschen. 12 Parteien im Haus, dritter Stock – nichts geht mehr, nirgends.

Dabei sind Klingeln oder Summer oder Gongs oder Ding-Dongs so wichtig in diesen Zeiten. Bei den ganzen Paketen, die man bestellt, weil ja keiner mehr in die Innenstadt will. Da steht der gute Postmann mit den Pullovern, den Büchern oder den neuen Küchenschüsseln unten an der Tür, klingelt 2 mal – und nix regt sich. Man erfährt ja nicht mal mehr, dass er da war, weil die verdammte Klingel.... – aber das sagte ich ja schon.

Überhaupt: Während dieser - ohne klingeling - Erfahrung merkt man zügig, wie sinnvoll und beruhigend Klingeln als solche sind. Am Fahrrad zum Beispiel. Nachdem keiner mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren will, sind die Radwege ständig verstopft. Wie will man also als Radler den Paketzusteller verscheuchen, der da steht und auf Türöffnung wartet, vergeblich, wie wir wissen, weil ja die Klingelanlage nicht funktioniert. Die Fahrradklingel aber auch nicht? Die hat, das unterscheidet sie eventuell von Türklingeln, die Eigenschaft, entweder eingerostet oder abgebrochen zu sein. Der Effekt aber ist derselbe. Sie krächzen höchstens oder röcheln, was man unter anderem daran erkennt, dass der Paketbote eben nicht weggeht. Ein ewiges Perpetuum.

Was wären Fraktionssitzungen ohne Klingel? Könnte sich der stellvertretende oder richtige Vorsitzende überhaupt bemerkbar machen, hätte er nicht die Klingel? Romantiker sagen zu dieser Variante übrigens Glöckchen. Es bimmelt, die Leute sammeln sich und passen auf – im Idealfall. Funktioniert das nicht, ist die Klingel kaputt oder es muß halt zweimal geläutet werden – wie im Theater. Ist mancher Fraktionssitzung übrigens nicht unähnlich.

Oder nehmen wir die Schule. Wenn es läutet, ist die Stunde vorbei und der Füller kann liegenbleiben. Sagte ich Füller? Ich meine den Laptop. Schwieriger wird’s im Heimunterricht, oder homeschooling. Wobei man das ja in der Schlafanzughose absolvieren kann, weil der Wecker wieder nicht, jawohl, geklingelt hat. Der Beweis: Ohne klingeln geht gar nichts. Nicht mal Schule.

Kirche ohne Glockengeläut? Unvorstellbar

Ein Auge oder besser ein Ohr werfen wir noch auf den ganz großen Ton: Kirche ohne Glockengeläut? Unvorstellbar. Wobei die Kirchenglocken gern mal ein paar hundert Jahre alt sind, ziemlich verwittert und von – Verzeihung – Taubendreck überzogen. Das unterscheidet sie in der Regel vom Wecker oder der Türklingel. Im Gegensatz zu denen funktionieren sie dafür. Das ist auch gut so. Nicht auszudenken, wenn aus dem Kirchturm nur ein Krächzen käme oder ein statischer Brummton. Dann käme gar niemand mehr zum Gottesdienst, nicht mal der Paketbote.

Gestern übrigens war der Elektriker da, zuhause, bei der defekten Türklingel. Er baute sie ab, schüttelte erst das Gehäuse und dann den Kopf, brummelte, die sei kaputt, da könne man nichts machen. Die neue wird bestellt, das dauert vier Wochen und dann ist ja schon Weihnachten. Bis dahin: kein klingeling, kein bingbong, nichts, nur Stille und Agonie. Ja, ja, wem‘s nicht klingelt, der verpasst das Leben..