Ende der Welt - Die tägliche Glosse "Kiss" und der Papst

Der Musiker Gene Simmons hat, vor Beginn der Abschiedstour seiner Band „Kiss“ in Europa, aufhorchen lassen. „Was wir machen, ist viel bedeutender, als wenn der Papst am Ostersonntag eine Rede hält“, so Simmons. Das erinnert natürlich erstmal an John Lennon, der, weniger vollmundig als eher bestürzt, irgendwann in der Beatlemania-Zeit feststellte, die Beatles seien nun sogar bekannter als Jesus Christus.

Künstler, die sich selbst bedeutend nennen, bringen ja immer auch einen Hauch von beleidigter Leberwurst ins Spiel. Uns Bayern trifft die Simmons-Attacke gegen den Pontifex, sofern sie auch den Amtsvorgänger des derzeitigen einschließt, mitten ins Herz. Die Reden Benedikts XVI. haben wir andächtig vernommen, wir können aber nicht leugnen, dass sie ihre Wirkungen hatten. Denken wir nur an die letzte Äußerung des inzwischen emeritierten Papstes, am Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche seien die 68er schuld. Das schlug hohe Wellen, und der Aufruhr in der islamischen Welt, den Ratzingers Regensburger Rede vor Jahren noch während seiner Amtszeit auslöste, muss nicht eigens erwähnt werden.

Kommt man zur Grundbotschaft der christlichen Kirchen, scheint der Kiss-Hit „I was made for loving you“ so weit von der Nächstenliebe nicht entfernt zu liegen. Allerdings möchte man Künstler ganz generell davor warnen, sich mit himmlischen Autoritäten zu messen. Schon in der antiken Sage fordert der freche Marsyas, Satyr und Autodidakt auf der Doppelflöte, den Gott Apoll zum musikalischen Wettstreit heraus. Der Gott gewinnt und zieht dem Unhold bei lebendigem Leibe die Haut ab.

Simmons ist Jude, und insofern kann er das Christentum mit vollem Recht für eine Sekte des eigenen Bekenntnisses halten, wenn auch eine recht erfolgreiche. Und es kann ja durchaus sein, dass wichtige Stellen im Vatikan die US-Rock-Truppe Kiss und insbesondere ihre gruftig-gruselige Verkleidung rundheraus als „satanisch“ abtun.

Seine Band spiele für Menschen jeder Hautfarbe, jedes Glaubens, aber – und jetzt kommt´s: jede politische Überzeugung

Dass dem Papst, aber auch Frau Merkel oder Präsident Trump nur zu Menschen sprächen, die ihnen ohnehin schon zustimmten – das ein weiteres Argument von Simmons – stimmt aber nicht. Bei Papst und Kanzlerin wartet immer der eine oder andere Zuhörer auf den nächsten Klops. Und bei Reden des US-Präsidenten versuchen hunderte von Fachärzten auf der ganzen Welt, sich ein Bild zu machen.

Worauf Simmons abstellte, ist – einmal mehr – die völkerverbindende Wirkung der Musik. Seine Band spiele für Menschen jeder Hautfarbe, jedes Glaubens, aber – und jetzt kommt´s: jede politische Überzeugung. Vor allem der letzte Punkt wird nun Einige auf den Gedanken bringen, dass sich die Musik von Kiss auch genauso anhört. Wir können Simmons sein Stück weit zustimmen: Musik eint die Menschen, teilt sie aber auch oft: Die einen halten was davon, die anderen sich die Ohren zu.