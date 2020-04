Ende der Welt - Die tägliche Glosse KI und Beethovens Unvollendete

Anfangen ist bekanntlich leicht, aufhören schwer, und das gilt ja nicht nur für Kartoffelchips, Eisbecher und Schokoladen-Eier, sondern auch für Sachen, die garantiert nicht dick machen: Romane schreiben, Sinfonien komponieren, Bilder malen. Kafka hinterließ Fragmente, Schubert die Unvollendete, Leonardo da Vinci gingen bei einem Wandgemälde im Palazzo Vecchio in Florenz die Farben aus. Alles auf ewig unfertige Werke, und warum? Weil alle diese Künstler das Problem aufregender fanden als die Lösung. Übrigens im Gegensatz zu Richard Wagner, der seinen vierteiligen „Ring des Nibelungen“ von hinten nach vorn dichtete, also Siegfried sterben ließ, noch bevor er gelebt hatte, was vielleicht unlogisch, aber sicher nicht undramatisch ist. Und weil Wagner ständig Geld brauchte, war ihm Drama natürlich wichtiger als Logik.

Das gilt für Beethoven zwar auch, aber trotzdem war er nicht so schlau, seine Zehnte Sinfonie erst mal zu beenden, bevor er sie begann. Deshalb gibt es nur Skizzen vom ersten und dritten Satz, obwohl er noch zwei Jahre Zeit gehabt hätte, das ganze Ding ordentlich abzuschließen. Ende offen!

Die einen sagen, er habe den Notenschlüssel verlegt, die anderen behaupten, er habe das Klingeln nicht gehört, wie auch immer, die ärgerliche Angelegenheit wird jetzt bereinigt, besser gesagt berechnet. Beethovens Zehnte wurde von einer Künstlichen Intelligenz vollendet und soll im November uraufgeführt werden. Am Pult steht dann vermutlich der Algorithmus und dirigiert die Hüllkurven. Haben die Chinesen letztes Jahr mit Schuberts fragmentarischer Achter übrigens längst vorgemacht.

Beim Rhythmus führt an Sebastian Kurz sowieso kein Weg vorbei

Sagen Sie jetzt bitte nicht, dass sei alles Dur wie Moll! Wohin Beethoven mit seiner Zehnten eigentlich wollte, lässt sich bestimmt aus seinem Routenplaner auslesen. Die Frau, um die es geht, wird irgendwo auf seiner Facebook-Seite erwähnt sein und wenn sie ihm zu nahekam, dürfte die Smartphone-App gute Dienste leisten.

Mit anderen Worten: Die Tonart dürfte schnell herauszufinden sein, das Tempo spielt in Beethovens Wahlheimat Wien keine Rolle und beim Rhythmus führt an Sebastian Kurz sowieso kein Weg vorbei, seit das Schicksal ständig an dessen Plexiglas-Scheiben klopft bzw. an den Beliebtheitswerten trommelt. Beethovens Zehnte lässt sich im Grunde von seinen Augen ablesen und wenn eine Widmung gebraucht wird: Die Frisur sagt alles.

Wenn es allerdings nur darum gehen sollte, einen Helden unterzubringen: Da bietet sich Beethovens Dritte an, die heißt zwar „Eroica“, also die „Heroische“, aber seit der Komponist eigenhändig die Widmung für Napoleon Bonaparte aus dem Titelblatt gekratzt hat, klafft dort ein Loch, wenn auch ein kleines. Da passt vielleicht kein Kaiser mehr rein, aber für einen Kanzler dürfte es reichen. Sie können sich die fragliche Stelle auf entsprechenden Fotos im Netz gern selbst ansehen und nachmessen. Und wer noch an der nötigen Tragik der künstlich vollendeten Zehnten zweifelt: Anders als ein Bügeleisen kann ein Computer ja nicht nur ausgehen, sondern sogar abstürzen, er weiß also, was Beethoven mitgemacht hat.