Ende der Welt - Die tägliche Glosse KI, übernehmen Sie!

Der Schriftsteller Daniel Kehlmann hat es getan: Er hat versucht, mit einer Künstlichen Intelligenz einen Roman zu schreiben. Soviel vorweg: Er ist so mittelbegeistert. Was wenig überrascht: Frag einen Pizzalieferanten, ob eine Drohne die Pizza schneller, wärmer und billiger liefert als er. Oder eine Buchhändlerin, wen sie besser leiden kann: Ihren kleinen Laden oder Amazon - Hihi.

Für Kehlmann spricht: Immerhin hat er sich darauf eingelassen, was von einer gewissen Uneitelkeit zeugt. Dennoch: Selbstverständlich werden wir Menschen für alle Zeiten glauben, wir seien unersetzlich. Nochmal hihi.

Schauen wir uns den Romaneinstieg an, den Kehlmanns-KI-Kooperation hervorgebracht hat: Der Dichter legt vor: „Es war ein schöner Sommertag.“ Soweit, so gähn. Die KI ergänzt: „Die Sonne schien hell auf das grüne Gras und die Blumen im Garten, aber es sangen keine Vögel und es summten keine Insekten.“ Woo-hooo! So beginnt unsere nächste Binge-Watching-Serie.