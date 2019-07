Ende der Welt - Die tägliche Glosse Keine Spur von Pick-Up-Scham

Autos haben ein Image-Problem, vor allem in Europas Innenstädten. Nicht so in den USA: Amerikaner lieben ihre Autos, vor allem den Pick-Up. Der hat jetzt sogar ein eigenes Emoji bekommen. Von Pick-Up-Scham keine Spur also. Eine Glosse von Nicole Hirsch.

Autos haben heutzutage ein multiples Image-Problem. Sie stinken, befördern den Klimawandel, verstopfen die Städte, sind Gefahr für Leib und Leben und werden von Jahr zu Jahr hässlicher. Vor allem in Europas gentrifiziert-grünen Zentrumslagen sind Autos der gemeinsame Feind, auf den es sich - kassiert man nicht gerade bei BMW 14 Monatsgehälter – beim sommerlichen Biergarten-Smalltalk schnell einigen lässt.

Nicht so in den USA. Die Amerikaner lieben ihre Autos. Das uramerikanischste aller Gefährte, der Pick-Up, hat jetzt sogar ein eigenes Emoji für die schnelle Smartphone-Kommunikation bekommen. Dass dieses Emoji dem Ford F One-Fifty täuschend ähnlich sieht und dem Autobauer damit astreines Product Placement gelungen ist, geschenkt. So sieht ein Pick-Up nun einmal aus. Ein Klein-Lastwagen mit offener Pritsche. Tauglich für all die Aktivitäten, mit denen viele Amerikaner gerne ihre Freizeit verbringen. Auf die Ladefläche passt zum Beispiel der Einkauf fürs nächste Vorstadt-BBQ, vierzig Tüten Lay´s Strong Hot Chicken Wings Chips, 20 Packungen Ass-Kicking Barbeqeue Popcorn, 50 Six-Packs Miller Lite, 37 Gallonen Root Beer, und 60 in Plastik und Styropor eingeschweißte XXX-Large T-Bone-Steaks.

Auch für ein gutes Dutzend Südstaaten-Rednecks auf dem Weg zum nächsten Alpha Phi-Studentenverbindungstreffen bietet die Pritsche ausreichend Platz. An den Rückspiegeln lässt sich wunderbar die Konföderierten-Flagge hissen, und an den Seiten der Ladefläche finden praktische Halterungen für Jagdgewehre Platz, falls man spontan Lust hat, ein paar Alligatoren abzuknallen.

Dass der Pick-Up äußerst kriegs- und terrortauglich ist, haben übrigens auch die Terroristen in den Krisenregionen dieser Welt erkannt. Sie favorisieren allerdings ein Modell von Toyota, den Hilux, das, so nennt es die New York Times, „bevorzugte Fortbewegungsmittel aller Schurken“. Es gäbe also durchaus Kundschaft für ein Toyota-Hilux-Emoji.

Warum der Autobauer nicht wenigstens ein Emoji für den Ford Thunderbird gewählt hat, bleibt ein Rätsel

Aber zurück zum Ford-Modell. Warum der Autobauer nicht wenigstens ein Emoji für den Ford Thunderbird gewählt hat, bleibt ein Rätsel. Der T-Bird wäre selbst der cineastisch affinen Old Europe-Boheme vermittelbar. Siehe Thelma und Louise, siehe Lost Highway, siehe die Straßen von San Francisco. Das T-Bird-Emoji könnte dann abwechselnd mit einem Bündel Konsum und Existenzscham-Emojis benutzt werden. Hier böten sich ein Greta-Emoji, ein E-Scooter-Emoji und ein Mehr-als-ein-Kind-Scham-Emoji an. Wobei freilich bei komplexeren emotionalen Lagen die Ausdrucksform des digitalen Piktogramms noch an ihre Grenzen stößt.

Wir jedenfalls wünschen uns endlich ein „Ich-fühle-mich-heute-wieder-mal-wie- Thelma-weil-mein-Leben-eine-einzige-Katastrophe-ist-was-noch-schlimmer-wäre- wenn-ich-meine-beste-Freundin-Louise-und-meinen-stylishen-T-Bird-nicht-hätte“-Emoji.