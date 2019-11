Ende der Welt - Die tägliche Glosse Keine Nachtsitzungen - was dann?

Der Bundestag will Nachtsitzungen abschaffen – da bleibt allen, die ihre Reden nach Mitternacht loswerden wollen, nur noch Brüssel oder Berghain. An beiden Orten ist man um vier Uhr früh noch munter, aber in Brüssel verstehen sie kein Deutsch und das Berghain erlaubt nur Tätowierungen, keine Notizen. Muss sich Olaf Scholz den Bundeshaushalt daher auf den Oberarm stechen lassen? Wie auch immer, die Saaldiener behaupten, es sei unglaublich, was Abgeordnete so alles unter ihrer Bank treiben. Kein Wunder, dass der Mond rot wird! Eine Glosse von Peter Jungblut.

Na, hoffentlich schadet das nicht dem Tourismus: Die Berliner Nächte sollen demnächst wieder etwas kürzer werden – vorläufig allerdings nur im Bundestag. Der will nämlich seine Nachtsitzungen einschränken und damit Politiker wie Mitarbeiter entlasten. Wer seine Rede unbedingt nach Mitternacht halten will, muss also demnächst entweder nach Brüssel ausweichen oder im „Berghain“ predigen, dem nach wie vor angesagtesten Club unserer Hauptstadt. An beiden Orten geht´s ja um vier Uhr früh erst richtig los und die Präsenz ist bis weit in den Vormittag hinein erfreulich hoch. Gut, in Brüssel verstehen sie kein Deutsch und im „Berghain“ muss man anstehen, aber mit solchen Unwägbarkeiten können erfahrene Politiker ja umgehen.

Ob sie allerdings auch riskieren wollen, erst stundenlang in der Kälte zu warten und dann doch an der Tür abgewiesen zu werden, sei dahingestellt. Zumindest im „Berghain“ kennen sie ja keine Gnade, wenn eine Rede zu wenig Sadomaso ist und nicht mit freiem Oberkörper vorgetragen wird – ganz zu schweigen davon, dass dort nur Tätowierungen erlaubt sind, keine Notizen. Da müsste sich Olaf Scholz den Bundeshaushalt also erst mal auf die Oberarme stechen lassen und Angela Merkel ihre Regierungserklärung von der Hüfte ablesen, vorausgesetzt, sie trägt ein Leder-Top.

Die AfD hat damit offensichtlich keine Probleme, denn so, wie es aussieht, ist sie ist die einzige Fraktion, die an den Nachtsitzungen festhalten will und eine Verkürzung der einzelnen Bundestagsdebatten von 38 auf 30 Minuten ausdrücklich ablehnt. Gut, die Partei hat für ihre Anhänger ja einen gewissen Fetischcharakter, hält viele ihrer Konferenzen unter Schmerzen ab und hat eine Neigung zu Hunde-Krawatten, das macht nachts natürlich alles viel mehr Sinn als tagsüber.

Nicht wenige werden jetzt behaupten, Politik muss weh tun, aber das geht doch auch vor 22 Uhr

So wie es aussieht wollen sich die anderen Fraktionen im Bundestag an diesen Rollenspielen aber nicht beteiligen, sei es, dass sie Anschaffungskosten für die hohen Stiefel fürchten oder generell lieber essen als beschimpfen gehen. Okay, nicht wenige werden jetzt behaupten, Politik muss weh tun, aber das geht doch auch vor 22 Uhr. Obwohl, ein Saaldiener lässt sich in der Presse mit dem Satz zitieren: „Man glaubt gar nicht, womit die Volksvertreter sich unter der Bank so alles die Zeit vertreiben.“ Damit ist endlich geklärt, warum der Mond ab und zu rot anläuft.

Wobei, merkwürdig ist es schon, dass der Bundestag ausgerechnet in Berlin früher zumachen will als in Bonn. Dort lag der verbürgte Sitzungs-Rekord bei 6.32 Uhr. 1949 war das, damals waren Union und SPD allerdings auch noch unterschiedlicher Meinung und hielten sich gegenseitig mindestens für verdorben, wenn nicht gar abartig. Inzwischen sind sie ja schon lange verheiratet, da lässt das Prickeln ja bekanntlich nach und spätestens nach den Tagesthemen geht´s ins Bett. Klar, die Jungen könnten im Bundestag dann immer noch einen draufmachen, aber Kevin Kühnert hat ja noch kein Mandat und Philipp Amthor besteht auf seinem Seitenscheitel. Tja, wo gehen wir jetzt noch hin?