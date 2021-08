Ende der Welt - Die tägliche Glosse Keine Erholung im Urlaub

Heute ist Zeit für die alljährliche Zwischenbilanz der Urlaubssaison und: 20% sind überhaupt nicht erholt. So ist der Urlaub ein Beispiel für die Vergeblichkeit unseres Tuns. Was aber in jedem Fall hilft: gleich den nächsten Urlaub planen! Da wird alles besser. Garantiert! Eine Glosse von Georg Bayerle.

Heute ist Zeit für die alljährliche Zwischenbilanz der Urlaubssaison und: 20% sind überhaupt nicht erholt. Zwei bis drei Wochen Ferien mit all dem Aufwand, Geld und Staus völlig nutzlos.

Dabei wird so viel getan: die isländische Tourismusorganisation nimmt ja schon seit geraumer Zeit Schreie entgegen, die der gestresste Urlauber von überallher per mp3 schicken kann, um sie dann in die Weite der Landschaft auszusenden.

Was könnten wir noch tun? Die Alpen barrierefrei machen, damit vom eigenen Ehrgeiz gepeinigte Urlauberinnen und Urlauber gar nicht anders können als entspannen. Allein der Fotostress: schicke Outdoorklamotten in immer neuen Modefarben machen sich halt auch besonders gut als Farbtupfer vor kalkgrauem Hintergrund. „Machst du mal ein Selfie von mir?“ ist die gebetsmühlenartige Bitte, die einen ständig aus dem Tritt und Atemrhythmus bringt oder im eigentlichen Selfie-Fall zu absonderlichen Selbst-Verrenkungen führt. Es ist lange bekannt, dass das Austreten am Berg zum Knipsen oder Pinkeln eine ernstzunehmende Ursache für tödliche Abstürze ist.

Wie Ölgötzen starren derart Betroffene sinnlos auf den Schreibtisch

Überall lauern Gefahren, die stressen: gerade erst Halbzeit und schon kriechen die ersten Giftspinnen aus dem Reisegepäck. Einem unbedarft am Bahnsteig wartenden 23-jährigen wurde in München ein Handtuch in die Hand gedrückt, in dem ein aus Griechenland stammender giftiger Hundertfüßer eingewickelt war. Von wegen Artenschwund: urlaubsinvasive Kreaturen versetzen auch Daheimgebliebene in Panik.

Wie Ölgötzen starren derart Betroffene sinnlos auf den Schreibtisch und haben nicht einmal mehr die Kraft, einen Schrei nach Island zu senden. So ist der Urlaub ein Beispiel für die Vergeblichkeit unseres Tuns.

Eine Erfahrung, wegen der sich Diogenes, der alte Grieche, in sein Fass zurückgezogen hat – das erste Tiny-House der Geschichte übrigens. Essen, Trinken, Behausung und Sex – mehr braucht es nicht, meinte der Philosoph – eben alles, was in einem Fass so möglich ist. Haben wir daraus gelernt? Wenn wir uns die mit Mountainbikes, Mopeds, Kajaks und Paddelboards hochgerüsteten Reisemobile anschauen, dann sieht das nicht so aus.