Ende der Welt - Die tägliche Glosse Kein Opernball

Der Limbo passt sowieso besser in unsere Zeit als der Walzer, die Latte soll ja jeden Tag tiefer hängen. Geht also klar, dass der Wiener Opernball abgesagt wurde. Seien wir ehrlich, bei einer rot-weiß-roten Schärpe denken wir derzeit eh nur an Absperrbänder und der einzige Orden, der momentan zählt, ist der Stempel im Impfausweis. Wer den allerdings unter dem Hals trägt, geht das Risiko ein, dass ihn Fernsehzuschauer für trichinenfrei halten. Eine Glosse von Peter Jungblut.

Na gut, der Limbo passt sowieso besser in unsere Zeit als der Walzer: Die Latte soll ja jeden Tag etwas tiefer hängen, und am besten passt nicht mal mehr Karl Lauterbach untendurch. Insofern hat es schon seine Richtigkeit, dass der Wiener Opernball heute Abend ausfällt, wenngleich er ja wirklich keine Lockerung und schon gar nicht im weiteren Sinne ist, was alle bestätigen werden, die jemals versucht haben, in einem frisch gestärkten Frackhemd nach Luft zu schnappen.

Die meisten Ballgäste trinken ihren Sauerstoff aus dem Strohhalm, außer Baulöwe Richard Lugner, der lebt bekanntlich von Foto-Synthese, weshalb er heute Abend auch dem Studiolicht des ORF ausgesetzt wird, um neue Triebe hervorzubringen. Er ist ja derzeit wieder Single.

Schlimm ist die Ballabsage natürlich für die Debütanten, deren Zukunft sich jetzt nicht in Lackschuhen spiegelt, sondern in der Lesebrille von Christian Drosten. Und das betrübliche daran: Die Virologen haben zwar auch eine Gesellschaft, aber wer dort eingeführt werden will, trägt Kittel und schwenkt allenfalls Reagenzgläser – was dem Opernball doch viel von seinem Charme nehmen würde. Und seien wir ehrlich: Bei einer rot-weiß-roten Schärpe denken wir doch derzeit eher an Absperrbänder als an das Große Goldene Ehrenzeichen am Bande. Der einzige Orden, der momentan zählt, ist ja der Stempel im Impfausweis. Der ist zwar selten, macht am Hals aber leider wenig her – da würden die Fernsehzuschauer nur denken, die Träger seien trichinenfrei.

Unter strengen Hygieneauflagen wäre der Opernball vielleicht möglich gewesen, aber diese Auflagen hätten schon mindestens fünf Zentimeter dick sein müssen, so sind es die weiblichen Ballgäste von ihren Schönheitschirurgen gewohnt. Und im Liegen und bei örtlicher Betäubung wirkt so eine Loge selbst mit Musik und Blumen einigermaßen beklemmend, ganz abgesehen davon, dass außer Kanülen kein Schmuck erlaubt gewesen wäre.

Wenn Sie jetzt mit den Vorbereitungen beginnen, schaffen Sie es rechtzeitig bis 22 Uhr, nicht vorzufahren

So müssen wir uns in diesem Jahr also mit Erinnerungen behelfen, wobei es mit dem Opernball ja so ist wie mit Weihnachten: Es fällt schwer, die Jahrgänge im Kopf und im Album auseinander zu halten. Und wenn Grace Jones damals wirklich Sex in der Loge hatte, wurde das nicht mal geknipst. Da wird manch einem ganz Bunga Bunga vor Augen und es wird schon fast egal, ob sich seinerzeit Dita Von Teese oder Kim Kardashian in der Toilette eingeschlossen hat. Eine von beiden wollte jedenfalls keinen Walzer tanzen, und irgendeiner anderen verrutschte das Kleid. Oder war das die mit dem Nordkoreaner an ihrer Seite? Sie merken schon, uns fehlt in diesem Jahr was, nämlich das Gefühl, etwas zu versäumen.