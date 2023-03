Ende der Welt - Die tägliche Glosse Kein 30er Tempolimit in Grünwald

Nee Stopp – falsches Bild – in Grünwald geht nämlich niemand zu Fuß. In dem noblen Millionärs-Vorort von München besitzen ja alle mindestens ein Auto oder zwei oder drei, schnelle Boliden wie den Bugatti Chiron - das zurzeit schnellste Fahrzeug mit Straßenzulassung. Wie gesagt: Von Null auf Hundert in 2,4 Sekunden. Dafür kostet das limitierte Luxusgefährt rund 3 Millionen Euro - ohne Extras versteht sich.

Deshalb investiert Deutschland kräftig in den Straßenausbau – und Grünwald in freie Fahrt für freie Bürgerinnen und Bürger

Was schert sich der Nobel-Vorort also um Klimaschutzziele, wenn es auch in der Prognose des Bundesverkehrsministers Volker Wissing bis 2051 munter weiter rollt, ob im Personen- oder Güterverkehr. Deshalb investiert Deutschland kräftig in den Straßenausbau – und Grünwald in freie Fahrt für freie Bürgerinnen und Bürger. Wenn in der bajuwarischen Beverly-Hills-Attrappe doch jemand zu Fuß unterwegs sein sollte, dann gebt ihm halt - oh Lord! - nen Mercedes Benz.