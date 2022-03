Ende der Welt - Die tägliche Glosse Katholisches Datingportal

Rein hormonell reagiert die Kirche weder auf Hochdruckgebiete, noch auf Jahreszeiten, allenfalls auf Schlagzeilen, aber was ist dann der Grund für die erstaunliche Meldung aus Frankreich? Ganz einfach: Pater Laurent Spriet aus Lyon hat herausgefunden, dass Katholiken besondere Schwierigkeiten bei der Partnerwahl haben. Also zimmerte der Pfarrer eine Fähre, auf der die Gläubigen einigermaßen sicher durch die Stromschnellen der Leidenschaften auf die Insel der Zweisamkeit kommen können. „Navis fidelis“ nennt sich das neue Portal, „Schiff der Treue“, und bevor Sie jetzt Ihre Schlagerparty-Kreuzfahrt bei der Konkurrenz absagen und die fromme Schaluppe entern: Pater Spriet akzeptiert weder Kreditkarten, noch Bargeld, sondern nur Fakten, und die muss ein Pfarrer bescheinigen.

Wer auf der „Navis fidelis“ in den Hafen der Ehe einlaufen will, muss demnach regelmäßig beichten, den Gottesdienst besuchen und eine enthaltsame Verlobungszeit verkraften können. Genauere Kenntnisse über die Untiefen des Liebeslebens und die sexuelle Orientierung auf hoher See werden dagegen nicht erwartet. Eigentlich müssen Bewerber nicht mal schwimmen können, denn die „Navis fidelis“ ist natürlich unsinkbar, was daran liegen könnte, dass sie auf dem festen Boden der Glaubenslehre unterwegs ist statt auf den wild bewegten Wogen des Herzens. Das Mindestalter ist übrigens 26, also hoch genug angesetzt, um zu verhindern, dass Menschen heiraten, die Heidi Klum anbeten oder von Türstehern segnen lassen. Beides kann zweifellos religiöse Züge annehmen, ist aber nicht katholisch im engeren Sinne.