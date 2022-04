Ende der Welt - Die tägliche Glosse Katharsis auf dem Sonnendeck

It’s Friday und es gehen Liebesgrüße raus an all die Mühsamen und Beladenen im Tal der Werktätigen: Nur noch wenige Stunden trennen uns vom Feierabend und dann geht’s los, das Dolce Vita- Wochenende. Theoretisch. Eine Glosse von Caro Matzko.

Praktisch bedeutet das bei vielen: Eine schwungvolle Drehung um 180 Grad auf dem Homeoffice-Chefsessel und da liegt es vor einem - das Diorama der Prokrastination, also des permanenten Vertagens, das in der Zoom- oder Teams-Konferenz noch elegant verschwommen im eigenen Saft herumsuppte und so zumindest digital wegignoriert werden konnte: Häufchen aus Dings und Zeug, die Fluchtwege zum Kühlschrank versperren, dazwischen Staubmausfamilien, dicke Brocken und Brösel, nicht zu vergessen der Wäschetsunami, der in Plastikwannen diskret vor sich hin eskaliert und darauf wartet gebügelt zu werden.

Ach und die Fenster, das Klo. Der Hausstand ruft: entkalken, abstauben, rauswischen, aussortieren, aufpolieren. Äußere Ordnung schaffen – das brauchen viele für die innere Ruhe. Katharsis dank Frühjahrsputz. Wenn da nicht diese Frühjahrsmüdigkeit wäre.

Putzfrust. Dieses Wort gibt es tatsächlich. Für Menschen, die denselbigen empfinden, hat die Autorin Sigrid Neudecker mit ihrem Buch »Sauber!« unlängst eine Anleitung veröffentlicht wie damit umzugehen ist: „Wenn du immer ein bisschen nebenher putzt, dann musst du auch nicht das ganze Wochenende dafür opfern, deine Wohnung sauberzumachen.“ Ach so.

Neudeckers Lifehack: Am besten machen wir erst gar keinen Dreck. Genial. Das klappt – vor allem wenn man die ganze Zeit zuhause ist - ungefähr so gut wie Kriminalität verbieten oder Harndrang verdrücken. Sinniger wäre es vielleicht angesichts unserer Stay-At-home-Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre einen liebevolleren Blick auf das heimische Inferno herzustellen: Selten haben wir so viel gewohnt und dabei so viel Zeit in Ausmisten und Home-Improvement investiert. Selbst unsere Sozialkontakte haben wir durch das Corona bedingte Cave Syndrom auf den Prüfstand gestellt: Wer ist mir wirklich wichtig? Wen lade ich zu mir nach Hause überhaupt noch ein?