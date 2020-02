Ende der Welt - Die tägliche Glosse Karpfen statt Krapfen

Wenn nur schon morgen wäre. Endlich Fastenzeit! Und jetzt erzeugen Sie bitte nicht gleich mit dem Zeigefinger Klopfgeräusch auf Ihrer Stirn und erklären mich für verrückt… Mir geht es in meinem Faschingsüberdruss rein um´s Kulinarische. Keine Kritik an irgendwelchen Matrosen-Ringel-Hemden! Kulinarik! Denn stellen Sie sich doch einfach mal vor, was ab morgen auf uns zukommt: „Fasten“ sagen Sie jetzt vielleicht, und natürlich muss ich Ihnen da Recht geben. Und „Fasten“ ist jetzt auch nicht mein Lieblingswort. Wahrscheinlich steckt allzu tief der Mammutjäger in uns.

Auf der anderen Seite bringt die Fastenzeit so herrliche Erfindungen wie die Herrgottsb´scheisserle hervor: Fleisch, durch den Wolf gedreht, köstlich gewürzt und von einem Teigmantel umgeben, damit der liebe Gott nicht errät, was drin ist. Oder: all die Wassertiere, die man ja auch in der Fastenzeit essen darf - Fische. Und weil in der Genesis die Fische am fünften Tag ebenso erschaffen wurden wie die Vögel, kann man ruhig auch Enten und Gänse, Perlhühner und Fasanen als Wassertiere betrachten. Das haben die christlichen Meister der Speisencamouflage schon Jahrhunderte vor uns getan. Ganz zu schweigen vom Starkbier erfinden.

Und jetzt auf der anderen Seite: was fällt Ihnen kulinarisch zu Fasching ein?! Genau: Krapfen – und damit hört´s schon auf. Krapfen in all seinen unappetitlichen Varianten… Weil Aprikosenfüllung ist ja komplett von gestern. Da muss schon Mousse au Chocolat hineingepresst werden, Eierlikör injiziert, der unschuldige Krapfen aufgepumpt mit Marzipan-Birnenfüllung im Vanillecremebett schwimmend, Mascaponecreme, Nougat, vegan, low carb, Karotte-orange-Frischkäse-Nutella-Schokobanane mit oder ohne Mandelblättchen…

Aber der Narren Mund ist nahe dem Schrecken!

Wenn ich die Angebote sehe, frage ich mich, ob der Krapfen seine Rechtfertigung und Herstellung auch aus der verkehrten Welt des Karnevals zieht. Schon Sebastian Brand hat ja all Strassen und Gassen voll von Narren gesehen, Narren, von denen in der Bibel zu lesen ist: Die Weisen bewahren die Lehre. Aber der Narren Mund ist nahe dem Schrecken! Und wie der Schrecken dem Mund des Narren nahe ist. In Form eines Leberkäsekrapfens, im letzten Jahr erfunden in Oberbayern. Mit süßem Senf!

In diesem Jahr hat ein Österreichischer Supermarktkette noch einen drauf gepackt: Krapfen auseinanderschneiden und ein zunächst paniertes und dann frittiertes Schnitzel zwischen die Marmeladeseiten pressen! Und dann werben: „Krapfen mal anders. So macht man sich Freunde…“ Heftig diskutiert im Netz übrigens der Schnitzelkrapfen unter anderem mit der Frage, ob es ihn auch in der Cordon-Bleu Variante gibt… Also, ich bleib dabei: Faschingszeit ist zwar Krapfenzeit. Aber ich denk an morgen und sag nur: Karpfen statt Krapfen!