Ende der Welt - Die tägliche Glosse Kanzler, Küken, Kurz

Was hat sich Sebastian Kurz nicht schon alles anhören müssen: "Kinder an die Macht!", witzelte die ZDF heute-show – nur, weil Kurz es im zarten Alter von 31 Jahren zum jüngsten Regierungschef Europas gebracht hatte. Schon als Baby sei er auf der Überholspur gefahren, lesen wir in der jüngsten, mittlerweile vierten Kurz-Biographie: bereits mit zehn Monaten konnte er gehen, die ersten kompletten Sätze sprach der kleine Sebastian mit einem Jahr. Wahrscheinlich war Kurz sogar das jüngste Baby, das je in Österreich geboren wurde.

Was hat es ihm gebracht? Spott und Häme. Er sei ein "Wunderkind-Weichei". Ein "Milchbubi". Ein "Wunderwuzzi". Selbst Nazi-Vergleiche klingen in seinem Fall irgendwie niedlich. Als ihn das Satiremagazin "Titanic" als Baby-Hitler schmähte, hätte er das Heft sicherlich gerne geschreddert wie einen unliebsamen Datenträger – auf eine Strafanzeige hat er dennoch souverän verzichtet.

Jetzt aber ist das Maß voll. Was sich da am Dienstag in der Wiener Hofburg abgespielt hat, ging endgültig zu weit. Es geschieht während der Vereidigung der neuen österreichischen Bundesregierung. Sebastian Kurz, mittlerweile 33 Jahre alt, sitzt neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Und der raunt ihm ins Ohr: "Na ... du … Küken? Doch Interesse am Putzfrauenjob?" Dann wendet er sich an einen anderen Regierungsvertreter: "Wie würdest du dieses Küken nennen? Er sieht aus wie ein Philipp." Erstaunlich auch die Reaktion des alten neuen Kanzlers. Kurz zeigt auf die vor ihm liegenden Dokumente: "Sind die für Mama? Danke, dass du den Schwimmunterricht erlaubst."

Man traute seinen Augen nicht. Zurecht.

Fragen drängen sich auf: Wird hier tatsächlich ein Bundeskanzler vereidigt? Meint Kurz es vielleicht metaphorisch, wenn er bangt "Hoffentlich hält die Strumpfhose"? Wieso beschließt der österreichische Bundespräsident vor laufender Kamera: "Morgen suche ich mir eine Arbeit"? Und warum spricht Van der Bellen seine innersten Gedanken so schamlos offen aus? "Der schon wieder. Wofür haben wir das verdient?“

Man traute seinen Augen nicht. Zurecht. Wie sich später herausstellte, hatte der ORF in seiner Mediathek versehentlich die Untertitel einer Telenovela eigeblendet. Was man teilweise gar nicht merkte, weil die Texte einfach zu gut passten. Böse Zungen behaupten nun: Die Sätze aus der Seifenoper "Alisa – Folge deinem Herzen" hätten aus der Vereidigung eine Groteske gemacht. Ich aber werde mir Regierungserklärungen und Pressekonferenzen künftig ausschließlich in der Mediathek des ORF zu Gemüte führen. In der Hoffnung auf Sternstunden der Fernsehunterhaltung wie "Angela – Eine Frau geht ihren Weg". "Ursula – Verliebt in Brüssel". "Trump – Reich und schön… und stabil genial". Und ich sehe ihn schon vor mir: den "Emmy" für Boris Johnson – für seine staatstragende Rolle im mehrteiligen Brexit-Drama "Unter uns".