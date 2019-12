Ende der Welt - Die tägliche Glosse Kampfradler

Beim Einstempeln haben einige bereits alle Spuren vertuscht: Frisch gemacht auf der Toilette im Eingangsbereich Ihres Unternehmens und schnell was Vernünftiges angezogen, hüllen sie sich olfaktorisch und optisch in einen Deckmantel sozialer Angepasstheit und Harmlosigkeit, wenn sie dann wenige Minuten später gutgelaunt ihr Büro betreten. Doch in ihrem Rucksack, da müffelt die Wahrheit vor sich hin: die Radlerhose.

Getränkt in Schweiß und Adrenalin, ein verräterischer Abdruck ihrer Gesinnung: Kampfradler. Rote Ampeln, Einbahnstraßen, Rechts-vor-Links und ältere Herrschaften mit Rollatoren auf Zebrastreifen sind für sie eine Zumutung. Wo sie fahren, kreischen Fußgänger, küssen den Asphalt, werden Anhänger geschrammt und Autobremsen quietschen. Immer auf der Überholspur, und wenn es rechts vorbei ist. Nicht mal ein Stau bremst sie aus: Herausforderung angenommen, Radl-Parcours eröffnet. Da wird geschlängelt, rechts rum, links rum, ein Stück über den Gehsteig, ein wenig über die Gegenfahrbahn, zur Not auch über ein Autodach drüber, egal. Das 5.000-Euro-Bike gibt’s her.

Jedoch die größte Provokation sind: andere Radlfahrer. Denn alle andern wollen nur irgendwie von A nach B. Sie haben das nicht so recht verstanden mit dem Radfahren. Sind Unwissende, Ignoranten. Ewig Schleichende, für die ein Rad ein banales Fortbewegungsmittel ist. Noch langsamer als die Autos, die den Kampfradler sowieso schon ausbremsen.

Theoretisch könnten wir mit dem Fahrrad die Welt retten

Am schlimmsten: die mit den Kunstblumen vorne am Lenker – und Radkorb, also auch vorne am Lenker. Natürlich bis oben hin gefüllt. Kreativ gestapelte Kartoffeln, dazwischen gesteckt ein paar Karöttchen, selber gepflückt vom Biofeld, was will man mehr. Diese so ungünstig gelagerte Last führt unweigerlich zu einer Verschärfung der Instabilität, die qua Fahrradtyp und Typ auf dem Fahrrad sowieso schon gegeben ist. Sprich - man weiß nicht: Liegt's an dem Kartoffelberg, dem klapprigen Secondhandrad oder daran, dass der Typ wohl bestimmt immer als letzter ins Volleyballteam beim Schulsport gewählt wurde, dass er so unberechenbar in Schlangenlinien über die Fahrbahn schwankt. Auch wenn der Kampfradler nicht anhalten wird, um das herauszufinden, der Kunstblumenradler mit dem umstrickten Fahrradrahmen wird ihn auf alle Fälle zur Weißglut treiben.

Doch dann gibt es ja noch die Extrabreiten, die SUVs unter den Rädern: Lastenräder. Räder mit Kinder- oder Hundeanhänger. Räder mit Hunden, die nebenher rennen. Eltern mit Kindern, die nebenher fahren. Theoretisch könnten wir mit dem Fahrrad die Welt retten – praktisch müssen wir nur den Kampfradlern freie Bahn lassen. Denn sonst gibt’s vielleicht noch mehr Katastrophen, als wenn einfach nur das Klima durchdreht.