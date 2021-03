Ende der Welt - Die tägliche Glosse Kalorienfreier Genuss hinter Heckenwildwuchs

Es ist also ein bisschen wie an Ostern – bevor Sie der Hecke auch nur ein Zweiglein krümmen, schauen Sie zuerst, ob sie ein Nest finden. Erlaubt sind maximal noch schonende Form- und Pflegeschnitte – aber dazu können Sie auch Ihre Haarschere nehmen – da müsste sich nach Informationen der Drogeriemärkte auch in Ihrem Haushalt eine finden, schließlich ist hier der Absatz in den letzten Monaten um das Vierfache gestiegen.