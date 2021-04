Ende der Welt - Die tägliche Glosse K-Fragen

Also krasse Politiker hatte Deutschland ja schon jede Menge, darunter auch welche ohne Nacktbilder- und Twitter-Erfahrung: Karl der Kahle, Wenzel der Faule, Friedrich der Gebissene, Albrecht der Unartige, Stephan der Kneißel, Ludwig der Stammler und August der Starke zum Beispiel waren zwar nicht in derselben WhatsApp-Gruppe, aber immerhin im selben Hochadel.

Gemessen an diesen mittelalterlichen und barocken Führungspersönlichkeiten sind heutige Amtsträger ja sozial eher unauffällig. Armin der Zauderer zum Beispiel, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat bisher weder zum Kreuzzug aufgerufen, noch ein Rosenwunder vollbracht, Belgrad befreit oder seine Verwandtschaft beseitigt. Trotzdem hat er gute Chancen auf den Thron, muss sich allerdings nach eigener Aussage neuerdings mit Markus dem Krassen und Robert dem Scharfen messen, was der K-Frage zweifellos eine gewisse Würze verleiht.

Seit die Gletscher Philipp Amthor freigaben und Peter Altmeier aus dem Permafrost geborgen wurde, spricht tatsächlich vieles für diese These, wenngleich es dazu noch keine geologischen Gutachten gibt, sondern nur hormonelle Bohrungen. Aber dass Markus Söder neuerdings krass sein soll, wie Laschet nahelegte, ist doch einigermaßen verwunderlich, wo Söder doch seit geraumer Zeit nur noch denkt, was sich Aiwanger nicht zu fragen traut und sagt, was Merkel buchstabierte.