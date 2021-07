Ende der Welt - Die tägliche Glosse Jungunternehmer-Aufstand

Frankreich feiert wieder mal seine Revolution, aber auch in Deutschland donnerten die Kanonen: Jungunternehmer eines Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums brachten ein "Positionspapier" in Stellung und wollten die Medien von der Willkürherrschaft der Journalisten befreien. Deren Seidenstrümpfe nämlich sorgten für Durchblutungsstörungen am Finanzmarkt, deren Brokatwesten nähmen Anlegern den Atem, deren Samtkissen würgten Start-up-Investoren ab. Deshalb wollten sie die Presse "disziplinieren". Doch der Minister feuerte prompt eine Salve Ahnungslosigkeit auf die Rebellen. Eine Glosse von Peter Jungblut.

Heute feiert Frankreich ja wieder mal den Sturm auf die Bastille, umso passender, dass bei uns in Deutschland schon gestern die Revolution ausbrach. Gut, die Rebellen wurden gleich wieder eingefangen, aber ihre Kanonen qualmen noch und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier musste vernehmlich husten. Und bei uns marschierten auch nicht die Marktfrauen und die Handwerksgesellen los, sondern ein paar Unternehmer des „Beirats für junge digitale Wirtschaft“, aber immerhin, sie waren zu allem wild entschlossen und wollten nichts weniger als die Medien befreien – vor allem von der Willkürherrschaft der Journalisten.

Deren Seidenstrümpfe nämlich sorgen demnach für Durchblutungsstörungen am Finanzmarkt, deren Brokatwesten nehmen den Anlegern den Atem, deren Samtkissen würgen die Wachstumsstorys ab. Sollen sie doch PR-Meldungen essen, wenn sie keine Nachrichten haben! Und wenn demnächst ein Karren durch den Wirtschaftsteil ihrer Zeitung rollt, dann sind da garantiert all die Kommentare drin, die auf dem Richtplatz der Jungunternehmer einen Absatz kürzer gemacht werden. Am besten, Sie gehen zum Lesen schon mal unter die Laterne.

Nun wissen die Anhänger der Französischen Revolution natürlich, dass damals in der Bastille nur vier Urkundenfälscher und zwei Geisteskranke einsaßen. Ob die ausreichen würden, um die deutschen Medien dauerhaft am Laufen zu halten, sei dahin gestellt, aber viel mehr Personal ist nach Auffassung der Aufständischen aus der Start-up-Szene wohl nicht nötig, denn die Artikel, die sich brauchen, schreiben sie am liebsten selbst: Kaum hatten sie in einem sogenannten „Positionspapier“ gefordert, die Presse zu disziplinieren, damit Unternehmer mit revolutionären Ideen ungestört Börsengänge antreten und Geldgeber überrennen können, gerieten sie bei Twitter unter Dauerfeuer und mussten sich zurückziehen.

Nun sind Revolutionen ja immer ein gewisses Risiko

Jetzt überlegen sie vermutlich, ob ihr Aufstand an der Freiheit, der Gleichheit oder der Brüderlichkeit gescheitert ist oder ob sie die Heugabeln nur einfach falsch rum gehalten haben, das soll bei jungen Führungskräften ja durchaus vorkommen. Nun sind Revolutionen ja immer ein gewisses Risiko, weil die Bannerträger eine Hand an der Fahne und die andere am Abzug haben, also in der Regel nicht in der Lage sind, Errungenschaften festzuhalten, Ideale zu begreifen und Gefolgsleute zu umklammern.

Deshalb waren sie auch völlig hilflos, als Peter Altmaier eine Salve Ahnungslosigkeit auf sie abgab. Der Minister feuerte mit einem derart großen Kaliber Unwissen auf seinen eigenen Beirat, dass er von deren Forderungen noch nie gehört hatte. Aber im Wahlkampf haben ja viele Politiker so ein komisches Fiepen im Ohr, weshalb sie dauernd Fragen erraten und Antworten erschließen müssen.