Ende der Welt - Die tägliche Glosse Joes Garage

Und? Was lagern Sie so in Ihrer Garage? Ein Auto wahrscheinlich. Sommerreifen. Frostschutzmittel. Gartengerät. Irgendwelche geheimen Unterlagen? Nein, natürlich nicht. Wer lagert schon geheime Unterlagen in seiner Garage? Ah, einer fällt mir ein.

Wissen Sie was? Ich vermute, der Job des amerikanischen Präsidenten ist in Wirklichkeit gar nicht so sexy, wie man sich das von außen betrachtet vorstellt. Früher galt er mal als Anführer der freien Welt, heute schafft er es kaum noch über die Innenpolitik hinaus. Auf jeden Fall scheint eine Menge lästiger Papierkram anzufallen. Da muss man schon auch mal am Wochenende ran. "Du solltest niemals Arbeit mit nach Hause nehmen – es sei denn, du arbeitest in einer Brauerei." Wer sich so ein Bonmot in die Bar im Hobbykeller hängt, der hat wahrscheinlich gar keine Arbeit.

Denken Sie nur mal an Edmund Stoiber. Der soll ja keine Bar, sondern eine Sonnenbank im Keller haben. Ob er jemals Zeit hatte, sie zu benutzen, weiß man nicht. Als er bayerischer Ministerpräsident war, hat er sich jedenfalls am Freitagabend das Auto mit Aktentaschen vollladen lassen, bis seine Mitarbeiter ihm in einem Fachgeschäft den angeblich größten Aktenkoffer der Welt besorgt haben.

Über diese Geschichten haben wir früher herzhaft gelacht

Über diese Geschichten haben wir früher herzhaft gelacht. Aus heutiger Perspektive ist das Unglaubliche, dass Stoiber die Akten am Montag wieder zurück ins Büro gebracht und nicht unter der Sonnenbank versteckt hat.

Warum lagern da Regierungsunterlagen in Joe Bidens Garage? Joes Garage ist übrigens an sich schon eine Pointe. "Joe's Garage", so nannte Frank Zappa Ende der Siebzigerjahre eine durchgeknallte Rockoper. Dass wir uns über Joe Bidens durchgeknallte Art der Aktenverwahrung gar nicht mehr so richtig wundern, liegt natürlich an seinem Amtsvorgänger. Donald Trump hat geheime Dokumente ja allein mit der Kraft seiner Gedanken deklassifiziert. Er ist eben eine Art politischer Uri Geller. Und wenn das mit der Gedankenkraft nicht funktionierte, hat er Dokumente auch gerne mal zerknüllt und mit ihnen die Toiletten des Weißen Hauses verstopft.

Hier befinden wir uns eindeutig nicht mehr in einer durchgeknallten Rockoper, hier sind wir mitten in einer Mafia-Serie. Beweise ins Klo werfen und Leichen in der Garage verstecken? Gibt es keinen Aktenschredder im Weißen Haus? Wohin mit den ganzen geheimen Dokumenten, wenn man weder Stoibers monströsen Aktenkoffer noch Donald Trumps mentale Fähigkeiten besitzt? Verbrennen, in Säure auflösen, aufessen? Dürfen US-Präsidenten aus Sicherheitsgründen nicht mit Feuer oder Bleichmittel hantieren? Und wie sieht es dann mit Messer, Gabel, Schere und Licht aus? Fragen über Fragen.