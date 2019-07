Ende der Welt - Die tägliche Glosse Jetzt ist Sommer

Sommer okay, aber bitte nicht so extrem. Man könnte ja fast noch ein schlechtes Gewissen kriegen, wenn man mit dem SUV an den See fährt. Vielleicht stimmt das ja dann doch, mit dem Klimawandel?! Eine Glosse von Susanne Rohrer.

Jetzt ist Sommer egal ob man schwitzt oder friert Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Dieser Songtext von den Wise Guys kommt mir so in den Sinn, während ich die Wetterfrau im Radio sagen höre: das wird eine Hitzewoche in Bayern, es wird Tag für Tag heißer, Höhepunkt am Donnerstag mit bis zu 39 Grad am Untermain. Ja, jetzt ist Sommer – aber Sommer – ist nicht mehr was in MEINEM Kopf passiert.

Ginge es nach meinem Kopf, dann wäre Sommer die schönste Zeit des Jahres, dann hüpften alleine beim Wort Sommer die Synapsen, dann drängten sich Konnotationen auf mit Biergarten, Badespaß, Bikini, mit langen Abenden in luftigen Klamotten auf dem Balkon, mit dem Geruch von Grillkohle, dem leisen ltsicktsicktsick des nachbarlichen Rasensprengers und dem Sound lauter Musik, der aus dem vorbeifahrenden Cabrio dröhnt. Aber auch das wird man eben nicht mehr sagen dürfen.

Wer kann sich denn noch guten Gewissens an sommerlichen Freiheiten freuen, wer wüsste nicht, dass der Sommer quasi der Hiob des Klimawandels ist. Der Sommer, das ist der Problembär unter den Jahreszeiten. Der Sommer, der sorgt für Dürre, für Ernteausfälle, für Kreislaufprobleme, für erhöhte Ozonwerte, für Waldbrände, für Hautprobleme wegen Sonnenbrand, für Lärm aus dem Biergarten, für CO 2-Ausstoß durch Holzkohle, wahlweise für Hochwasser, für Überschwemmungen, vollgelaufene Keller, Hagelschäden und überlastete Feuerwehren.

Der Sommer, der ist einfach nicht mehr political correct, Sommer, das passt nicht mehr in unsere Zeit. Sommer ist das neue böse S-Wort. „Mama, am Freitag sind Sommerferien“ – „Pst, Schatz, Sommer sagt man nicht – die großen Ferien beginnen.“ Menschen, die noch Sommer sagen, freuen sich wahrscheinlich auch, dass sie einen Kühlschrank besitzen, der Eiswürfel macht. Wie kann man so gedankenlos durch die Welt marschieren und dabei riesige ökologische Fußabdrücke hinterlassen.

Den Sommer-Schlussverkauf haben wir konsequenterweise doch auch schon abgeschafft

Auch die Sommer-Zeit bereitet doch nur Probleme, diese Uhrenumstellerei führt nicht nur zu verpassten Dates, sie wirbelt auch den kompletten Biorhythmus durcheinander. Das Sommermärchen der Fußball-WM 2006 ist im Bereich Sagen und Legenden eh besser aufgehoben und auch die Klassikfreunde werden sich daran gewöhnen, dass Vivaldi in Zukunft mit drei Jahreszeiten auskommen muss. Den Sommer-Schlussverkauf haben wir konsequenterweise doch auch schon abgeschafft.

Und bitte in den nächsten Tagen auch keine Fragen, wohin es denn in den Sommerurlaub geht, da müssen Sie auch nicht den Rilke bemühen (vorschieben?), bei dem es heißt „Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.“ Das stammt aus einem längst vergangenen Jahrtausend. „Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.“ Sehr groß? Der Wer? Am 23. September haben wir ihn jedenfalls überstanden, dann ist endlich wieder…Herbst.