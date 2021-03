Ende der Welt - Die tägliche Glosse Jeder Anfang hat seinen Zauber

Wollen Sie nicht auch ihr erstes Mal verkaufen? Muss ja gar nicht besonders aufregend gewesen sein und ist anderen Leuten vielleicht trotzdem drei Millionen Dollar wert. So erging es jedenfalls dem Twitter-Chef Jack Dorsey, der jetzt seine allererste Kurz-Nachricht aus dem Jahr 2006 für einen guten Zweck verhökert hat. Könnte also durchaus sein, dass die Leute demnächst bei Ebay ihren ersten unkeuschen Gedanken feilbieten, ihre ersten Zahnschmerzen, ihren ersten Kater oder ihren ersten Albtraum.

Hauptsache, es handelt um immaterielle Werte, denn die sind am Kunstmarkt gerade der letzte Schrei. Manche halten sie sogar für die neue Mona Lisa, wie zum Beispiel der malaysische Geschäftsmann Sina Estavi, der die angesprochene Twitter-Nachricht ersteigerte. Dafür bekam er eine digitale Besitzurkunde, also jede Menge Nullen und Einsen. Die umgekehrte Reihenfolge ist den meisten ja lieber, vor allem vor dem Komma.

Jetzt sind Sie vermutlich frustriert, dass Sie schon in jungen Jahren all die Flausen in Ihrem Kopf achtlos weggeworfen haben, die jetzt Millionen wert sein könnten. Allein Ihr frühkindlicher Gedanke, Lokomotivführer zu werden, hätte bei Sotheby´s garantiert die Telefonbieter elektrisiert, auch wenn Sie damals womöglich nicht die Weltöffentlichkeit informiert haben. Und Ihre originalverpackte Angst vorm Weihnachtsmann wäre heutzutage ein Fall für den Louvre.