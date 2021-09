Ende der Welt - Die tägliche Glosse Jean Pütz - das Wissen steckt im Schnäuzer

Es war zu einer Zeit, in der Willi es noch nicht wissen wollte. Auch hat das Wissen noch längst nicht Ah gemacht im Ersten. Wer in diesen Jahren in die Verlegenheit kam, plötzlich sein Waschmittel selbst herzustellen, einen Blutfleck aus dem Renaissance-Gobelin zu entfernen oder einen Atombunker aus Zeitungspapier und Isolierband zu fertigen – der hatte es schwer mit Tipps und Tricks. Hippe YouTube-DIY-Atombunker-Tutorials gab es ebenso wenig wie fragmutti.de. Und wenn die echte Mutti grad nicht an „den Apparat“ ging, blieben im Wesentlichen drei Alternativen für die Erste Hilfe: Bibliothek, Videothek – und: Hobbythek. Die Dreifaltigkeit der bundesdeutschen Alltagsbildung!