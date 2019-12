Ende der Welt - Die tägliche Glosse Januarabstinenz

Französische Gesundheitsverbände wollen, dass die Franzosen im Januar auf Alkohol verzichten. Bei uns in Bayern würde sich dafür der September und Oktober anbieten. Nach den Sommerferien und vor der Glühweinzeit. Wobei Oktober, da war doch was? Eine Glosse von Helmut Schleich.

Also Frankreich ist auch nicht mehr das, was es einmal war, oder? Ich meine jetzt nicht wegen Macron und seiner „hirntoten“ NATO, die Gelbwesten sind ja sogar wieder auf der Straße, nein, es geht um den Alkohol.

Am Dienstag haben die französischen Gesundheitsverbände den Januar zum alkoholfreien Monat erklärt und die Franzosen dazu aufgerufen, nach den Feiertagen einen Monat lang nichts zu trinken.

Das kann man natürlich machen, keine Frage, das soll jeder halten wie er oder sie will. Und wirklich gesund ist Alkohol ja nicht. Der Russe zum Beispiel wird schwermütig beim Trinken, während der Deutsche schwermütig wird, wenn er nichts zu trinken kriegt. Und außerdem sind Selbstkasteiungen en vogue, wie der Franzose sagt. Vom Greta-Thunberg-Bild neben den Einwegbechern bis hin zur Flugscham. Und bei Genussmitteln hat das ja eine lange Tradition: „Kein Bier vor vier“ ist da noch die mit Abstand liberalste Regel.

Ich kenne einen, der verzichtet auf Alkohol einen Tag pro Woche plus eine Woche pro Monat plus einen Monat pro Jahr. Und die restliche Zeit trinkt er vermutlich auch nicht, weil ihm sonst seine Kalenderführung übern Kopf wächst.

In Berlin habe ich kürzlich zu einem gesagt, lass’ uns doch nach der Vorstellung ein Bier trinken gehen. Was sagt er? „Nee, ick trinke nich’!“ Fast anklagend. Dabei wollte ich mit meinem Angebot in keiner Weise Apfel- oder Rhabarberschorlen- ausgrenzend erscheinen. Aber da musst Du aufpassen, heute.

Ich gehe im Mai zum Beispiel gerne in den Keller

Irgendwie hat der Ansatz ja sowieso was Valentineskes: Im Januar kein Alkohol, im Februar kein Zucker, im März kein Fleisch, im April keine Flugware und im Mai gehen wir zum Lachen in den Keller, oder so. Ich gehe im Mai zum Beispiel gerne in den Keller, weil ich Pollenallergiker bin. Trotzdem irritiert es mein Frankreich-Bild, dass man dort jetzt offenbar auch auf klare Regeln steht, an die sich alle halten müssen.

„Doucement“ das ist das Wort, das ich in Frankreich gelernt und verinnerlicht habe. „Doucement“ alles sanft, immer mit der Ruhe, nur nicht in operative Hektik verfallen.

Im Januar kein Alkohol und ab 1. Februar sauf ma wieder wie die Wilden. Da fängt doch der Extremismus an. „Doucement“. Durchaus eine Haltung, die dem bayerischen Wesen nicht unverwandt ist. „Schau mer mal, dann seh’n wir’s schon“. „Kimmi heid ned, kimmi morgn“. Mit dieser Einstellung führt man keine Kriege. Letztlich ist das gelebter Pazifismus.

Eben alles eine Frage der Perspektive.