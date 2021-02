Ende der Welt - Die tägliche Glosse Iss niemals gelben Schnee

Ein Merkmal unserer nur scheinbar lahmgelegten Welt ist der hektische Gebrauch apokalyptischen Vokabulars. So nah am Weltuntergang waren wir noch nie. Als würden Virusmutanten auch Denk- und Sprechwerkzeuge ansonsten gesunder Menschen befallen, sie okkupieren und für Ihre schaurige Vermehrungstätigkeit infizieren. Die verbale Untergangsstimmung fällt über uns wie Schneewolken aus dem Norden oder Saharasand über Bayern.

Erst mal durchschnaufen, bevor er den Schläger zertrümmert, sagt man Alexander Zverev. „Never eat yellow snow“, lernt beinahe jedes Kind auf der Nordhalbkugel und hat Frank Zappa schon 1974 gesungen. Iss niemals gelben Schnee. Jener Ratschlag hat weniger damit zu tun, dass der gelbe Saharasand auf dem Schnee beim Essen knirscht, sondern mit der Tatsache, dass die menschliche Blase in der Kälte nicht so aufnahmefähig ist und Wildpinkeln beim winterlichen Outdoorsport gang und gäbe ist.

Zum Lockdown kam der „Flockdown“

Ganz Mitteldeutschland liegt jetzt doppelt in Fesseln: zum Lockdown kam der „Flockdown“ – ein nettes Wort, hart und niedlich zugleich. Ach, wäre es doch nur ein Übermaß der Flocken, das uns für eine Weile an Heim und Herd zwingen würde. Wir würden sie wegräumen, Schneemänner draus bauen, wenn’s sein muss auch in gelbsandgesprenkeltem Design. Spätestens im März würde alles wegschmelzen. Die Verfallszeit des aufgedonnerten Vokabulars und dieses apokalyptischen Raunens, an das wir uns gerade gewöhnen, dürfte länger dauern.