Ende der Welt - Die tägliche Glosse Isola Verde

So eine Ferienwohnung ist schon was Schönes. Man muss sich um keine Frühstückszeiten kümmern, man hat meistens viel Platz und um die Abendgarderobe für das Dinner muss man sich auch keine Gedanken machen. Wenn da nicht der Tag der Abreise wäre. Eine Glosse von Martin Zöller.

Für viele ist der Hauptgrund, in den Urlaub zu fahren, in den Urlaub zu fahren, also fremde Kulturen, Orte, Menschen, Strände, Restaurants zu besuchen. Für mich ist der Hauptgrund, in den Urlaub zu fahren, das eigene Haus und das entsprechende Chaos zu verlassen. Das wurde mir wieder bewusst, als wir zum ersten Mal seit drei Jahren den Urlaub wieder dort verbrachten, wo wir ihn vor Corona verbrachten, in einer Ferienwohnung in Österreich. Dort ist alles perfekt, zu Hause: eher nicht.

Umso herausfordernder ist dann natürlich der Tag der Heimreise: Wenn man in eine perfekte Wohnung kommt, ist sie idealerweise auch perfekt zu verlassen. Diese subtile Botschaft versuchen ja auch die Aufkleber in den Toiletten der Deutschen Bahn zu platzieren: „Bitte hinterlassen Sie die Toilette so, wie Sie sie selbst vorfinden wollen“, oder so ähnlich. Zumindest bei mir löst das tatsächlich ein erhöhtes Bemühen aus, bis dazu, dass ich mir vorstelle, irgendwann eine Zugtoilette wirklich einmal so hinterlassen, wie ich sie vorfinden möchte: nämlich nicht nur sauber, sondern auch mit den neuesten Ausgaben diverser Fußballmagazine, einem flauschigen Toilettensitz und mit Ohrenschützern, welche das düsenjägerlaute Einsaug-Geräusch der Toilettenspülung im Zug dämpfen.

Ferienwohnungen wollen gewöhnlich „besenrein“ hinterlassen werden. Doch was ist „besenrein“? Wie unterschiedlich das interpretiert werden kann, habe ich einmal erlebt, als wir mit einer befreundeten Familie im Urlaub am Tegernsee waren, sie hatten Wohnung 1, wir Wohnung 2. Am Abreisetag machten meine Frau und ich unter dem Motto „besenrein“ alles sehr ordentlich sauber, unsere Freunde dagegen hatten ihren Besen offenbar nur kurz in jeden Raum gehalten - denn als ich aufgrund meiner Vergesslichkeit eine halbe Stunde nach Abreise nochmal in die Wohnungen musste, traf ich auf ein hochrotes, schimpfendes Eigentümer-Ehepaar in Wohnung 1. Auch wenn ich feige auf unsere Freunde verwies, wir durften nie mehr dort buchen, weder Wohnung 1 noch 2. An dieser Stelle viele Grüße an den Tegernsee!

Und bei uns daheim?

Übertriebene Putzaktionen über „besenrein“ hinaus haben in unserer Familie übrigens einen eigenen Spitznamen. Sie heißen „Isola verde“, benannt nach einer italienischen Ferienanlage. Dort putzte meine Mama in den Achtziger Jahren trotz bezahlter Endreinigungsgebühr die Wohnung so akkurat, dass die eigentlichen Putzkräfte eine Stunde früher Feierabend machen konnten. Besonders aufgeräumte Wohnungen bekommen im Familienkreis deshalb verbale Orden wie „Wow, ihr habt ja richtig Isola Verde gemacht heute!“