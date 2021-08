Ende der Welt - Die tägliche Glosse Invasion der Quietsche-Entchen

Über Nacht war sie plötzlich da. Das allein müsste schon misstrauisch stimmen. Doch die Menschen von Belfast im US-Staat Maine sind entzückt: über die siebeneinhalb Meter große, knallgelbe Plastik-Ente, die in ihrem Hafen strandete. Liebevoll wird sie „Ducky“ genannt und schon schießen alle Selfies mit ihr. Kulleraugen, Kugelköpfchen und Schnatterschnäbelchen. Quietsche-Entchen, nur mit Dir… Ja, sie kommen so niedlich daher.

Aber lassen Sie sich nicht täuschen: Sie sind eine Plage. Eine unterschätzte Gefahr, die unsere Weltmeere zumüllt. Sie glauben, Ducky ist die Ausnahme und die putzigen gelben Bade-Accessoires schwimmen nur bei Ihnen zu Hause im Blubberschaum? Weit gefehlt. Sie sind schon längst in Massen unter uns und überall. Auch außerhalb der kontrollierbaren heimischen Badewanne.

Sie jagen als gezüchtete Hochleistungs-Schwimmer mit besonders stabiler Lage und unkippbarer Statur unsere Flüsse hinab in so genannten Enten-Rennen. Ganze Batterien dieser Viecher warten als Armee darauf, auf Rummel-Platz-Buden geangelt zu werden, und in besonders ansprechender Verkleidung lösen sie Suchtschübe bei Sammlern aus, die der Lederhosen-Bade-Ente Franz Xaver genauso wenig widerstehen können wie der Mundschutz-Bade-Ente Conrad Corona oder den Hochzeitsbade-Enten Herta Herzballon und Balduin Bräutigam.

Doch es sind immer noch abertausende Gummi-Tiere unterwegs

Und so vermehren sie sich massenhaft, beispielsweise in chinesischen Großfabriken und werden dann frachterweise über unsere Weltmeere geschippert. Wie am 10. Januar 1992. Ein stürmischer Tag auf dem nördlichen Pazifik, an dem mehrere Container über Bord gingen. Allein in einem einzigen befanden sich 28.800 dieser kleinen Plastik-Plagegeister: blaue Schildkröten, grüne Fröschchen, rote Biber und gelbe Quietsche-Enten.

Sie schwärmten aus in alle Welt: An die Küste Alaskas, Südamerikas, Australiens. Manche wurden im Packeis des Nordpolarmeeres unschädlich gemacht. Doch es sind immer noch abertausende Gummi-Tiere unterwegs. Jahrzehntelang. Eine regelrechte Invasion. 2007 kamen einige Exemplare in Südengland an. Zehn Jahre später noch landete ein einzelner ausgeblichener grüner Frosch in Texas im Golf von Mexiko. Überstanden? Wohl kaum.