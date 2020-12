Ende der Welt - Die tägliche Glosse Inselbegabungen

Vielleicht haben Sie schon einmal vom Savant-Syndrom gehört? Wenn nicht, ist das auch nicht weiter dramatisch: Das Savant-Syndrom läuft gemeinhin unter dem Begriff Insel-Begabung – sprich, es beschreibt Menschen mit gewissen außergewöhnlichen Fähigkeiten in klar umgrenzten Teilbereichen. Inseln eben.

Derzeit, also im Corona-Zeitfenster, gäbe ja so mancher ein Königreich für eine Insel, am besten eine einsame Privat-Insel, komplett kontakt-arm, auch wenn wir jüngst von Jörg Pilawa den ehrlich traurig klingenden Seufzer gehört haben, dass er ausgerechnet wegen Corona nicht auf seine Privat-Insel vor Kanada reisen darf.

Wegen dieser verdammten Pandemie kann Pilawa weder Holzhacken noch Regenwasser sammeln, wofür man halt einsame Inseln vor Kanada so braucht. Dafür gibt es dort kein Internet und keine Kommunikation, man kann sich also herrlich von der Welt abkoppeln, was dieser Tage angesichts des ewigen Hin- und Her von Corona-Lockerungen und Lockdowns und Locken auf Glatzen wirklich eine Wohltat wäre.

Inseln neigen ja dazu, sich abzukoppeln, wie man gerade an Großbritannien sehen kann, auch wenn sie damit dem eigenen Untergang ein Stück weit entgegenrennen. Eine gewisse selbstzerstörerische Sturheit lässt sich Insulanern halt nicht absprechen. Wobei natürlich Insel nicht gleich Insel ist.

Nehmen wir die Färöer, das sind quasi die Savants unter den Inselbegabten: Fußball und Fischfang, das können sie aus dem FF. Frag nach bei Toni Polsters Österreichern. Kaum 30 Jahre nach dem 1:0 in der EM-Qualifikation, bei dem ihr Torhüter eine Pudelmütze trug, zeigen die Färöer der Welt nun erneut, was sie alles stemmen: so haben sie, fast unbemerkt von der Öffentlichkeit, im Nordatlantik einen 11-km-langen Tunnel samt Unterwasserkreisverkehr gebaut. Sie hören richtig: einen echten Kreisverkehr unter dem Meer, bestehend aus Kreisfahrbahn und Mittelinsel – die Inselbegabten Färöer-Ingenieure haben sich wahrlich selbst übertroffen.

Es war vielleicht auch nur eine Frage der Zeit, bis es der Kreisverkehr, eine der letzten echten Segnungen der Menschheit, unter den Meeresboden geschafft hat. Dabei besteht hier durchaus noch Luft nach oben: der erste Unterwasserkreisverkehr verzichtet auf opulente acht oder mehr Spuren, man wird sich gedacht haben, bei etwa 50.000 Einwohnern auf ganz Färöer lohnt die Sache nicht.

Wobei jetzt vermutlich der europaweite Run auf den Kreisverkehr einsetzen dürfte: einmal Unter Wasser im Kreis fahren, wer träumte nicht davon? Uns graut schon vor den Verkehrsmeldungen aus Eysturoy: Stau im Unterwasserkreisverkehr, eine Umfahrung ist leider nicht möglich … Wie gut, dass Corona die Inseln nun erst einmal davor schützt.