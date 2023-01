Ende der Welt - Die tägliche Glosse Insektenspeisen

Aber seien wir nicht so pingelig, die alten Römer servierten Flamingo-Zungen, frittierte Mäuse, Grasmücken und Stachelschweine. Letztere wurden vermutlich mit sehr langen Stäbchen gegessen. Wie auch immer: An Gaumenfreuden sparten sie in der Antike offenbar nicht. Sonst hätte sich der Feinschmecker Marcus Apicius nicht umgebracht, als ihm nach seiner jahrelangen Prasserei nur noch umgerechnet zwanzig Millionen Euro übriggeblieben waren. Das reichte seiner Meinung nach wohl nur noch für Fingerfood, also gefüllte Siebenschläfer oder Elefantenrippchen, die laut Plinius dem Älteren nach Elfenbein schmecken. Als Beilage wurde damals in der Regel Dekadenz gereicht und statt einen Magenbitter gab es damals üblicher Weise die Pfauenfeder, mit der sich die Gäste nicht schmückten, sondern bückten.