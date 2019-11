Ende der Welt - Die tägliche Glosse In der Weltraumbäckerei

Die Besatzung der Internationalen Raumstation ISS bekommt nun endlich einen Backofen geliefert. Den derzeit sechs Astronauten und Astronautinnen war wohl klargeworden, dass am Sonntag früh weit und breit kein Bäcker in der Nähe der ISS geöffnet hat. Selbst als die Crew vor 14 Tagen erstmals zwei Frauen losgeschickt hatte, draußen nachzusehen, kamen die ohne frische Semmeln zurück. Da half auch das Urteil des Bundesgerichtshofs nicht weiter, dass ja durchaus längere Öffnungszeiten zugelassen hätte. Da bei der ISS zudem auch keine mobile Brezelverkäuferin zusteigt, half auf Dauer nur, die Raumstation selbst zur Backstation zu machen.

Da passte es wie die Ritze in die Semmel, dass die Bremer Firma „Bake in Space“ – deren Name mich etwas an die geniale Muppets-Serie „Pigs in Space“ – „Schweine im Weltall“ erinnert – einen weltraumtauglichen Ofen entwickelt hat. Und damit die Bäckerei im Orbit nicht zur Sauerei wird, gleich noch den passenden Teig für krümelfreie Brötchen mit dazu. Es ist nämlich wissenschaftlicher Experimente in der Raumstation nicht zuträglich, wenn überall schwerelose Krümel umherfliegen. Und einfach rauswerfen darf man die Krümel auch nicht, da sie beim Eintritt in die Erdatmosphäre verbrannt riechen würden, was wiederum auf der ISS zu einer irrtümlichen Evakuierung und zum Abbruch der Mission führen könnte.

Ein kleines Manko ist allerdings die Lieferung des Space-Backofens. Dazu wird jetzt das neueste Modell des unbemannten Raumfrachters Cygnus genutzt. Der hat aber einen gravierenden Nachteil: Er ist nicht wiederverwendbar. Das wäre also in etwa so, als wenn der Küchenlieferant seinen LKW gleich vor ihrer Haustüre verschrotten würde. Der ganze Transporter als Verpackungsmüll, sozusagen. Das ist natürlich auf Dauer nicht zukunftsfähig, aber sicher arbeiten die einschlägigen Lieferdienste auf der Erde bereits daran, ihr Geschäftsfeld ins All auszuweiten. So ließe sich auch das Problem fehlender Eier durch eine schnelle Nachlieferung lösen, denn einen Nachbarn können die ISS-Astronauten ja auch nicht anpumpen. Und wenn irgendwann mal die Chinesen in der Nachbarschaft ihre Raumstation einrichten, könnte es auch zu Missverständnissen kommen, wenn die neuen Nachbarn dann tausendjährige Eier rüberreichen.

Und das Selbstbacken soll sich auch positiv auf die Psyche der Astronauten auswirken, sagt die NASA

Es soll übrigens nicht bei frischen Brötchen bleiben. Der Zeitpunkt der Ofenlieferung ist nicht zufällig gewählt, Weihnachten steht vor der Tür! Es wird wohl das erste Weihnachtsfest im All sein, bei dem die Astronauten selbstgebackene Plätzchen essen können. Zimtsterne statt Star Wars. Und ein wichtiger Schritt, weg von der Fertignahrung zur ambitionierten Do-it-Yourself-Space-Cuisine.

Und das Selbstbacken soll sich auch positiv auf die Psyche der Astronauten auswirken, sagt die NASA. Wenn sie sich da mal nicht täuscht ...? Wer jemals Plätzchen gebacken hat, weiß, dass es der psychologischen Gruppendynamik nicht zuträglich ist, wenn die Plätzchen zu dunkel werden. Und nicht auszudenken, was erst los ist, wenn die drei Amis und zwei Russen sich über den staubtrockenen Panettone ihres italienischen Kommandanten lustig machen.