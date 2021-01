Ende der Welt - Die tägliche Glosse In der Warteschleife

Man kann nicht nicht kommunizieren, das wusste schon Paul Watzlawick. Gerade beim Telefonieren, was wir seit Corona wieder gerne und lange tun, senden wir Botschaften, auch wenn wir gar nicht mit dem Anrufer reden. Was jeder weiß, der schon einmal in einer Wartschleife hing. Eine Glosse von Nicole Hirsch.

Vom österreichischen Denker und Philosoph Paul Watzlawick stammt folgende Einsicht: „Man kann nicht nicht kommunizieren.“ Jetzt ist so eine doppelte Verneinung morgens um kurz vor halb neun nicht nichts, also etwas für Ausgeschlafene. Wer noch verknittert von einer weiteren öden Nacht im Lockdown schweigend am familiären Frühstückstisch sitzt, der kommuniziert nicht nicht, denn er signalisiert: Lassts mich bloß in Ruh, ich schlaf noch. Wer seit Monaten nicht mehr mit der Tante im Pflegeheim telefoniert hat, der kommuniziert ebenfalls nicht nicht, denn er schickt der Tante, wenn auch vielleicht unbeabsichtigt, die Botschaft: „Kein Schwein ruft Dich an, keine Sau interessiert sich für Dich.“

Offenbar ist es nun aber so, dass wir Deutschen wieder mehr und länger telefonieren seit Corona, das sagen zumindest die Telefonanbieter. Ja, echt. Telefonieren! So wie früher. Für Digital Natives: Es gibt so Gadgets, die heißen Festnetztelefon, die sind tatsächlich nur zum Telefonieren da. Und, voll cringe, es gibt auch Leute, die benutzen ihr Smartphone zum Telefonieren. Also nicht Sprachnachricht raushauen und sich dann totstellen, sondern voll krass das Risiko eingehen, dass man sofort eine Antwort kriegt, da praktisch Live-Dialog. Wer tut sich das eigentlich noch an?

Gut, früher, da hatten wir keine Wahl. Es soll im letzten Jahrtausend Scharen von stundenlang verschollenen Teenagern gegeben haben, die nur auffindbar waren, indem man einem verknuddelten Kabel folgte, wie Hänsel und Gretel den Brotkrumen, vom Telefonbänkchen im Flur durch die halbe Wohnung bis hinter die Tür der Abstellkammer, wohin die Schnur gerade noch so reichte. Die erbosten Eltern schrien dann gerne mal so Sachen durchs Schlüsselloch wie „Telefonrechnung!“ –„Einzelverbindungsnachweis!“ und „Taschengeld!“ und rissen das Telefonkabel aus der Wand. Als Drohung heute unbrauchbar. Stichwort: XXL-Flatrate. Da hilft nur Bildschirmzeit-Kontingentierung, hähä. Die Rache der Generation X, deren Marathon-Telefonate mit der besten Freundin, damals in den Achtzigern, jäh durch das Steckerziehen unterbrochen wurden.

Momentan sind alle Mitarbeiter im Gespräch

Es stellt sich auf jeden Fall die Frage, woher die Telefongesellschaften die Behauptung nehmen, es werde seit Corona wieder länger telefoniert. Im Schnitt drei Minuten! Es kann sich da nur um Warteschleifen-Anrufe handeln, etwa beim IT-Helpdesk des Arbeitgebers, weil im Home Office wieder mal nix funzt.