Ende der Welt In der Mitte ist für alle Platz!

„Es ist nichts vornehm daran, arm zu sein. Ich weiß, wie´s ist, reich zu sein, und wie´s ist, arm zu sein. Und ich zieh reich sein vor, wenn ich die Wahl hab.“

Ist leider nicht von mir – so spricht di Caprio im … na? … Filmklassiker „Wolf of Wall Street“. Wer arm an Geld und reich an Sorgen ist, hat freilich grad wieder nicht zugehört, weil er den Kopf woanders hat: im Niesel und dem Rauch eines Mülltonnenfeuers. Wenigstens in irgendeinem Hinterhof.

Der unaufhaltsame Abstieg des Olaf Scholz hingegen geschieht auch noch in aller Öffentlichkeit. Der Ärmste. Als Hamburger Bürgermeister verdiente er 200 000 brutto im Jahr, danach – als Bundesminister für Arbeit und Soziales - schon 1000 weniger, und nun – ausgerechnet als Bundesfinanzminister - der tiefe Fall. Nochmal zehntausend runter, auf 189 000 im Jahr. Drum dieses trotzig-realistische ZITAT: „Ich verdien ganz gut, als reich würde ich mich nicht empfinden.“ Natürlich nicht – selbst mit den 160 000 seiner Frau – kommen beide gemeinsam grad mal auf ein Drittel seines Kontrahenten, der ja auch nicht reich ist, wie er sagt.

Friedrich Merz – Christdemokrat, also bestens vertraut mit den Lockungen des goldenen Kalbs und ebendrum für die dunkle Seite der Macht – nennen wir sie Blackrock – nicht für Gotteslohn zu haben. Sondern ein Sümmchen, das noch zu seiner jährlichen Einkommensmillion fehlte. Und damit zählt er endlich – laut Selbstauskunft – nur „gehobenen Mittelschicht“.

Und Olaf Scholz? - Leicht angehobene Mittelschicht

Die DAX 30 Konzernchefs gehören dann zur sehr gehobenen Mittelschicht und Amazon Chef Jeff Bezos zur äußerst gehobenen. Und Olaf Scholz? - Leicht angehobene Mittelschicht.

Aber wie nennen wir nun jene, die exakt den statistischen Median eines deutschen Vollzeitjobs verdienen – 1946 netto im Monat? Goldene Mitteschicht. Und alle auf Hartz 4? … leicht abgesenkte Mitte. Und die verlorenen Seelen am Hafen von Kalkutta – unterste Mittelschicht. So ersparen wir Ihnen auch großzügig das hässliche Wort „arm“.

Oder?

Ist eben alles eine Frage der … Moment, dieses unbezahlbare Wort gehört dem Mann von morgen.