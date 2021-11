Ende der Welt - Die tägliche Glosse In der Doppelhaushälfte

Es ist ja so: Da zieht die Familie mit ihrem Umzugsplanwagen samt Nachwuchs, Thermomix und Playstation hinaus in den wilden Westen, der auch im Osten oder Norden, seltener im Süden, liegen kann, sie zieht also auf jeden Fall dorthin, wo die Grundstückspreise niedrig und der Weg zur Arbeitsstätte dank Pendlerpauschale erschwinglich ist. Angekommen in God´s own Country, der Doppelhaushälftensiedlung im Nirgendwo, steckt sie erstmal ihre Claims ab. Fängt an, sich einzurichten. Baut den lang ersehnten Schwedenofen auf, räumt den Thermomix in den großzügigen Keller und hängt das kleine Elektro-Zweitauto an die hauseigene Ladestation in der hauseigenen Doppelhaushälftengarage.