Ende der Welt - Die tägliche Glosse Impfpflicht scheitert - am Papiermangel

Verspüren Sie auch immer mehr Druck? Von allen Seiten? Mit dem Druck ist es so eine Sache: manche rühren keinen Finger ohne zunehmenden Druck, andere zerbrechen daran. Und in dieser bedrückenden Gemengelage scheint es jetzt soweit zu kommen, dass ein zentrales Projekt nationaler Volksgesundheit an einer Drucksache zu scheitern droht. Besser gesagt, am fehlenden Papier für die Benachrichtigung der Deutschen, dass sie demnächst der Corona-Impfpflicht unterliegen.